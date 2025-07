Defesa Civil alerta para ventos fortes e chuva nesta sexta (25)

A previsão do tempo para esta sexta-feira (25) indica a possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde, acompanhadas por rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h, segundo alertas meteorológicos.



Diante das condições instáveis, a orientação das autoridades é redobrar os cuidados em áreas abertas e evitar riscos desnecessários. A Defesa Civil recomenda que a população evite estacionar veículos ou se abrigar sob árvores, outdoors e estruturas metálicas frágeis, que podem ceder com a força do vento.



Em situações de emergência, os contatos disponíveis são:



- Defesa Civil: 199



- Corpo de Bombeiros: 193



A população deve acompanhar as atualizações do tempo e seguir as orientações de segurança para evitar acidentes.