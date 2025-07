Gominho se emociona ao falar da morte de Preta Gil: 'Meu luto começou antes'

Amigo próximo de Preta Gil, Gominho participou do Mais Você nesta sexta-feira (25) e emocionou ao falar sobre o processo de luto após a morte da cantora. Em conversa com Ana Maria Braga, o influenciador abriu o coração sobre os últimos momentos ao lado da artista, com quem conviveu intensamente nos últimos três anos.



LEIA MAIS: Circuito Preta Gil: Prefeitura do Rio instala placas em homenagem à cantora

“Eu vi e segui a vida. Eu postei no X (antigo Twitter) que estava procurando apartamento pra sair da casa dela, e as pessoas começaram a cogitar um monte de coisa chata, dizendo que eu tinha brigado com a família. E não era isso. Eu só tava vivendo aquilo com ela há três anos. Eu precisava sair dali, porque todo mundo tem um limite”, desabafou. O influenciador foi morar com a artista para cuidar dela desde o início do tratamento contra o câncer.



Gominho revelou que já havia iniciado o processo de luto dias antes do falecimento de Preta. Segundo ele, ao voltar de uma viagem a Nova York, percebeu que algo havia mudado de forma irreversível: “Ela pegou na minha mão e olhou com um olhar que não tinha mais vida, não tinha mais ânimo. Ali eu entendi. Então essas duas semanas foram eu morando com ela, passando pelo closet, abraçando as roupas, chorando. Meu luto começou ali”.



LEIA MAIS: Fãs se despedem de Preta Gil no Theatro Municipal do Rio

Com a voz embargada, ele também compartilhou a dor de testemunhar o sofrimento da amiga: “É muito ruim ver alguém que se ama sofrer, batalhar tanto… E ver essa batalha começando a esmorecer. O cansaço dela, da luta, e o meu também, de não conseguir mais vê-la bem. Eu sabia. Quem tava perto sabia”.



Gominho ainda contou que estava escrevendo uma homenagem para Preta no momento em que recebeu a ligação da amiga Juddy, no dia 20 de julho, informando sobre a morte da cantora. A artista lutava contra um câncer no intestino desde 2022. “Foi muito louco, porque era como se eu já estivesse me despedindo”, completou, emocionado.