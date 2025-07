Resort na Bahia vai além do lazer e mira neutralidade de carbono

Com foco em turismo responsável, o Cana Brava All Inclusive Resort, localizado em Ilhéus (BA), tem intensificado ações baseadas em critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). Nos últimos dois anos, mais de 1.700 pessoas foram diretamente impactadas por projetos sociais promovidos pelo empreendimento, que busca alinhar sua operação à sustentabilidade e à responsabilidade comunitária.



No campo ambiental, o resort iniciou a implementação de um plano de descarbonização, com o objetivo de neutralizar suas emissões de gases de efeito estufa nos próximos anos. Um inventário de emissões, feito com base em dados de 2023, servirá como base para as metas futuras. Entre as medidas já adotadas estão a substituição da iluminação por lâmpadas LED, instalação de economizadores de energia, uso de energia limpa contratada no mercado livre e pontos de recarga para veículos elétricos.



A estrutura também realiza o monitoramento da flora local e mantém medidas para reduzir o impacto ambiental da operação diária. A governança é fortalecida por um comitê de ética e por políticas internas voltadas à integridade institucional. Além disso, a gestão de resíduos é feita em parceria com uma startup especializada, que rastreia e garante o descarte correto dos materiais.



No aspecto social, o resort promove ações contínuas voltadas à comunidade e aos colaboradores. Uma das iniciativas é a campanha de doação de sangue “Brava Sangue Bom”, que mobilizou mais de 130 voluntários desde 2021. Outro destaque é o programa “Amigos Solidários”, que em 2024 beneficiou cerca de 500 pessoas com doações e capacitações. No biênio 2023-2024, o projeto atendeu 260 famílias e contribuiu com a formação profissional de jovens da região — quatro deles foram contratados pelo próprio empreendimento.



As iniciativas do Cana Brava refletem uma tendência crescente no setor turístico, em que empresas do ramo buscam integrar objetivos econômicos com impacto social positivo e menor pegada ambiental.