Quero que Elon Musk e todas as empresas nos EUA prosperem, diz Trump, na Truth Social

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 24, que deseja prosperidade para o bilionário Elon Musk e para todas as empresas dos EUA, negando ter a intenção de prejudicar os negócios da Tesla ao remover subsídios para veículos elétricos. A declaração foi dada em publicação na Truth Social.

"Todos disseram que quero destruir as empresas de Elon há algum tempo ao retirar alguns, se não todos, os amplos subsídios de larga escala que ele recebe do governo dos EUA. Mas não é verdade! Quero que Elon e todos os negócios dentro do nosso país PROSPEREM, na verdade, PROSPEREM como nuca antes! Quanto melhor seu desempenho, melhor será o dos EUA, e isso é bom para todos nós", escreveu. "Estamos batendo recordes todos os dias, e quero manter isso assim!"

Apesar da declaração, a ação da Tesla continuava em queda em Nova York pela manhã, pressionada por seus resultados corporativos do segundo trimestre.