MSC World Asia estreia em 2026 com novos espaços de entretenimento

Previsto para entrar em operação no final de 2026, o MSC World Asia é o novo navio da classe World da MSC Cruzeiros e promete ampliar as opções de lazer a bordo com espaços de entretenimento reformulados e inéditos. A embarcação iniciará sua temporada inaugural no Mediterrâneo em dezembro, com roteiros de sete noites que incluem escalas em portos da Espanha, França, Itália e Malta.



Com capacidade ampliada e mais de 40 bares, lounges e restaurantes, o navio contará com atrações projetadas para públicos diversos, de famílias com crianças a viajantes interessados em experiências noturnas ou atividades culturais.



Entre os destaques está o The Clubhouse, novo ambiente de uso familiar com jogos retrô, pista de patinação, carrinhos bate-bate e área LEGO®. O espaço muda ao longo do dia, com propostas de atividades diferentes para cada faixa etária. Já o Luna Park — arena multifuncional já presente em outras embarcações da MSC — será reformulado com nova ambientação digital e programação noturna, incluindo festas temáticas e apresentações interativas.



O parque externo The Harbour também será repaginado, agora com referências visuais asiáticas. Nele, o destaque será o Cliffhanger, um balanço suspenso a 50 metros de altura sobre o mar. O espaço terá ainda um escorregador de 81 metros que atravessa 12 andares, além de trilhas suspensas e áreas voltadas ao público infantil.



Outros ambientes do navio incluem o Panorama Lounge, com programação ao vivo e pista de dança; o World Theatre, com espetáculos em vários horários; e a World Promenade, calçadão externo que combina vista para o mar com apresentações ao ar livre.



O MSC World Asia terá ainda áreas exclusivas como o MSC Yacht Club, voltado ao público que busca experiências de alto padrão, e estrutura dedicada a crianças e adolescentes, com clubes por faixa etária, parque aquático e atrações digitais. O navio navegará pelo Mediterrâneo também durante o verão europeu de 2027.