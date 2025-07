Rins e córneas de jovem morto por envenenamento em São Bernardo são doados

Os rins e as córneas de Lucas da Silva Santos, 19 anos, foram doados após confirmação da morte encefálica do jovem, no último domingo (20). A captação dos órgãos foi feita na manhã de segunda-feira (21), no Hospital das Clínicas de São Paulo, conforme informou a Prefeitura de São Bernardo.





Segundo a administração municipal, a família autorizou a doação de todos os órgãos que estivessem em condições de uso, em um gesto classificado como de “extrema generosidade”. O encaminhamento dos órgãos a pacientes que aguardam transplante ficou sob responsabilidade da Central Estadual de Transplantes.





Lucas estava internado no HU (Hospital de Urgência) desde o dia 11, após passar mal em casa. A Polícia Civil investiga o caso como envenenamento. O padrasto do jovem, Admilson Ferreira dos Santos, 52, está preso suspeito do crime.





Após o procedimento de doação, o corpo do jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), que deve concluir os exames para esclarecer a causa da morte. A Prefeitura informou que Lucas recebeu toda a assistência médica possível durante a internação e que segue colaborando com as autoridades para o esclarecimento do caso.





O jovem foi sepultado na tarde desta terça-feira (22), no cemitério do Carminha, em São Bernardo, sob forte comoção.