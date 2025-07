Fat Family fará show com clássicos da carreira no Sesc Santo André

O grupo Fat Family sobe ao palco do Sesc Santo André no dia 1º de agosto, sexta-feira, às 20h, em um espetáculo que celebra os grandes sucessos da carreira. Atualmente formado pelas irmãs Suzete, Kátia e Simone Cipriano, o trio resgata a essência do grupo com nova direção artística e arranjos atualizados, sem perder a força vocal e o groove que marcaram sua trajetória.

A apresentação reúne clássicos que embalaram os anos 1990 e 2000, como Onde Foi Que Eu Errei, Jeito Sexy, Gulosa, Madrugada e Eu Não Vou, além de outras faixas que consolidaram o grupo como referência do R&B nacional. O show traz ainda releituras de músicas mais recentes, como Mexe Esse Pescoço, lançado em 2016.

Formado originalmente por sete irmãos, o Fat Family estreou em 1998 e rapidamente conquistou espaço na música brasileira com sua mistura de R&B, soul e gospel. A oitava integrante, Suely, juntou-se ao grupo em 2001, reforçando ainda mais a potência vocal que virou marca registrada.

Mesmo com mudanças na formação ao longo dos anos, o grupo manteve-se ativo e fiel às suas raízes.

Serviço:

Fat Family

Dia 1/8, sexta, às 20h

Espaço de Eventos

Livre - Autoclassificação

Ingresso - R$ 60,00 / R$ 30,00 / R$ 18,00

Sesc Santo André

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200

Estacionamento Teatro: R$ 8,50 (Credencial Plena) e R$ 15,50 (outros).