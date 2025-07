Justiça condena ex-marido de Ana Hickmann a um ano de prisão por agressão

O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, foi condenado nessa terça-feira (22) a um ano de prisão por agressão cometida contra ela no âmbito da violência doméstica. A pena será cumprida em regime aberto e ainda cabe recurso. A decisão é da juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal de Violência contra a Mulher, do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Além da condenação, a Justiça determinou o pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais. As medidas protetivas que impedem Alexandre de se aproximar de Ana e da família foram mantidas por tempo indeterminado.



A defesa da apresentadora confirmou a decisão. Em nota enviada à imprensa, Ana Hickmann afirmou estar aliviada com o desfecho judicial. “Mais do que a condenação, a manutenção das medidas protetivas me traz segurança. Eu tenho medo dele e o que mais importa agora é me sentir protegida”, declarou. “Tudo acontece no tempo de Deus.”



A apresentadora, que integra o time da Record TV, também denunciou o comportamento do ex-marido, classificando-o como opressor e misógino. “Dentro de casa, ele sempre agiu assim. Agora, esses ataques continuam mesmo depois que tive coragem de romper com esse ciclo”, disse.



O caso veio à tona em 2023, quando Ana registrou boletim de ocorrência contra Correa por lesão corporal e violência doméstica. Em entrevista à TV, ela contou que foi agredida após uma discussão iniciada diante do filho do casal. A briga teria começado quando ela sugeriu vender a mansão da família para tentar quitar dívidas milionárias.



Segundo o relato, Alexandre a xingou, tentou agredi-la fisicamente e a impediu de sair para pedir ajuda. Ela só conseguiu escapar após correr para a cozinha e ameaçar chamar a polícia. “Se eu não tivesse ligado para o 190, eu não sei o que teria acontecido”, afirmou na época.



O casal se separou oficialmente em maio de 2024, após mais de 15 anos de relacionamento. A assessoria de Ana Hickmann informou que ela segue focada em sua recuperação emocional e na criação do filho.