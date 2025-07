Atlético-MG informa nova lesão e Guilherme Arana vira desfalque contra Bucaramanga

O Atlético-MG informou que o lateral Guilherme Arana sofreu uma lesão na coxa esquerda e está fora do jogo com o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena MRV, pela partida de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O problema foi identificado após a derrota para o Palmeiras, no último domingo, e impede o jogador de seguir na sequência de jogos após já ter se recuperado de uma lesão anterior, na coxa direita.

A nova lesão reforça o cenário de instabilidade física vivido por Arana nesta temporada. Com dificuldades para manter ritmo e sequência, o lateral disputou apenas 20 partidas em 2025 e se tornou ausência frequente nas listas de relacionados. A condição preocupa a comissão técnica em um momento de exigência máxima no calendário e de pressão por desempenho.

Além de Arana, o Atlético segue com outros nomes importantes fora. Estão no departamento médico os atacantes Cadu e Caio Maia (lesões no joelho), Mateus Iseppe (coxa), o volante Patrick (lombar) e o meia Rubens, que aguarda desfecho da negociação com o futebol russo. Fausto Vera também pode deixar o clube e, por isso, não tem sido relacionado.

Em meio às baixas, a novidade positiva é o retorno do atacante Cuello, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda. O argentino está liberado para atuar diante do Bucaramanga, adversário que o clube mineiro venceu por 1 a 0 no jogo de ida, na Colômbia.

A equipe comandada por Cuca busca não apenas a classificação às oitavas da Sul-Americana, mas também uma resposta após a derrota por 3 a 2 para o Palmeiras no Brasileirão. O Atlético ocupa a nona posição, com 20 pontos, e está a 13 do líder Cruzeiro, o que intensifica a cobrança por uma retomada.