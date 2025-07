Palmeiras aprimora finalizações e Felipe Anderson pede coragem e humildade contra o Fluminense

O Palmeiras finalizou, nesta terça-feira, a preparação para o confronto com o Fluminense, marcado para esta quarta-feira, às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último treino antes da viagem ao Rio de Janeiro, o elenco alviverde realizou atividades táticas posicionais, ensaios de bolas paradas e finalizações, buscando manter o padrão competitivo da equipe, que voltou a vencer na rodada passada após dois jogos sem triunfos.

A vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no Allianz Parque, foi considerada internamente um ponto de virada, não apenas pelos três pontos conquistados, mas também pela atuação consistente - com intensidade, marcação alta e construção ofensiva. Esse desempenho fortaleceu a confiança do grupo às vésperas de mais um duelo fora de casa, onde o Palmeiras tem se mostrado letal.

Dono do melhor aproveitamento como visitante nesta edição do Brasileirão (83,33%) e único time a balançar as redes em todos os jogos fora de casa até aqui, o Palmeiras chega ao Maracanã com números robustos e desempenho estável longe de seus domínios.

Felipe Anderson, que voltou a ganhar oportunidades entre os titulares após a saída de Estêvão para o Chelsea, falou sobre a importância da fase atual e da busca por consistência. Prestes a completar pouco mais de um ano desde sua estreia com a camisa alviverde, o meia reforçou o compromisso com o grupo e com os objetivos do clube.

"Eu trabalho dia e noite para retribuir tudo o que o Palmeiras tem me proporcionado. Estou feliz, minha família está feliz, e agora é seguir trabalhando com humildade e coragem. Queremos conquistar títulos. Isso só vai acontecer com dedicação e foco, jogo a jogo", afirmou o camisa 7.

Sobre o confronto com o Fluminense, Felipe destacou o respeito ao adversário, mas também reforçou a confiança do grupo. "Sabemos que será um jogo duro, ainda mais na casa deles. O Fluminense tem qualidade, tem força, mas nós também temos. A ideia é manter a concentração e repetir o que fizemos contra o Atlético, com intensidade, aplicação tática e coragem para jogar. Temos totais condições de buscar esses três pontos."

O técnico Abel Ferreira não deve promover grandes mudanças em relação à equipe que atuou na última rodada. O foco tem sido, principalmente, a recuperação física e o ajuste de pequenos detalhes de posicionamento. Em um calendário apertado, a busca é por regularidade e controle emocional, duas marcas do Palmeiras nos últimos anos sob comando da comissão técnica portuguesa.

Com 26 pontos, o Palmeiras ocupa a quarta colocação na tabela, atrás de Cruzeiro (33), Flamengo (30) e Red Bull Bragantino (27).