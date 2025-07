Estado abre inscrições para cursos gratuitos no Grande ABC para área cultural

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo abriu inscrições para seis cursos gratuitos oferecidos pelo programa CULTSP Pro (Escolas de Profissionais da Cultura). Ao todo, são 110 vagas distribuídas entre as cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano, além de duas opções em formato online. As inscrições seguem até o dia 31 de julho, pelo site oficial do programa. Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais.

Em Santo André, serão oferecidos dois cursos. O primeiro, Tecelagem: Construa Seu Tear, Crie Sua Peça, ocorrerá aos sábados, das 10h às 15h (com 1h de almoço), na Casa do Olhar, e abordará a construção de teares simples e funcionais. Já o segundo curso, Audiovisual de Moda, por Casa de Criadores, será realizado de segunda a sexta, das 15h às 19h, com introdução à produção audiovisual focada em moda, abordando desde iluminação e enquadramento até narrativa visual e edição.

Em São Bernardo, o destaque é o curso O Saber Fazer na Cerâmica: Técnicas de Engobe, que ensinará métodos como acordelado, cordão e rolinho, além de ferramentas para o processo criativo. As aulas acontecem no Studio Cerâmica Maga, às segundas e quintas, das 14h às 18h.

Já em São Caetano, a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), no campus Barcelona, sediará o curso Meu Primeiro Tabuleiro: Jogos Educativos, com encontros às terças e quintas, das 14h às 16h. A proposta é que os participantes desenvolvam jogos de tabuleiro educativos, desde a prototipagem até a criação de peças com materiais simples e acessíveis.

Além das formações presenciais, o programa também oferece duas opções online. O curso Escrita de Conteúdo Gastronômico será ministrado às segundas-feiras, das 9h às 13h, abordando técnicas de produção autoral e crítica. Já o curso Aproveitamento Integral de Alimentos, que trata do uso consciente de ingredientes e reaproveitamento alimentar, será realizado de segunda a sexta, das 14h às 18h.

As vagas são limitadas e a recomendação é que os interessados consultem a disponibilidade diretamente no site do CULTSP Pro, onde também estão disponíveis os detalhes completos de cada curso.