Sebrae e Embratur lançam plano para atrair estrangeiros a São Paulo

A capital paulista sediou, nessa segunda-feira (21), o lançamento do Plano Brasis, nova estratégia de marketing internacional do turismo brasileiro. Desenvolvido pela Embratur em parceria com o Sebrae e o Ministério do Turismo, o plano visa fortalecer a imagem do Brasil no exterior, com ações personalizadas por estado. O evento foi realizado no Salão Nobre da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e reuniu representantes do setor turístico, empresários e autoridades.



Para São Paulo, o plano apresenta um mapeamento específico das potencialidades locais. “São Paulo é o principal destino de negócios do Brasil, mas também oferece turismo de lazer competitivo: sol e praia, ecoturismo, cultura e gastronomia. Precisamos trabalhar para que quem vem a trabalho fique mais tempo e explore o que o estado oferece”, afirmou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Ele destacou ainda que o turismo é um vetor de desenvolvimento sustentável e geração de emprego.



O secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, celebrou o momento. “O turismo é a bola da vez. Estamos construindo história e em rota de colisão com o desenvolvimento do país”, afirmou. Já o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) apontou a diversidade de São Paulo como símbolo do plano: “Somos a síntese do Brasil”.



A coordenadora nacional do Sebrae, Ana Clévia, reforçou a importância da parceria. “O Plano Brasis é uma ferramenta de posicionamento do Brasil para o mercado internacional, e São Paulo apresenta inúmeras oportunidades”, disse.



Crescimento nas chegadas internacionais



No primeiro semestre de 2025, o Brasil recebeu 5,3 milhões de turistas estrangeiros — alta de 48,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. São Paulo se destaca como destino-chave, com 1.378.113 visitantes internacionais de janeiro a junho, um crescimento de 24% em relação a 2024. Apenas em junho, foram mais de 178 mil turistas estrangeiros no estado.



Esses dados, divulgados pela Embratur, Ministério do Turismo e Polícia Federal, posicionam São Paulo como líder em turismo de negócios e cultura, impulsionado também por grandes eventos como Lollapalooza, The Town, São Paulo Fashion Week, Parada LGBT e Carnaval no Anhembi.



Audiovisual e turismo de experiências



A atração de produções audiovisuais por meio da SPCine e da São Paulo State Film Commission também se tornou estratégica, aliando investimentos em cinema e promoção turística. Outro destaque é o fortalecimento da imagem de São Paulo como um estado diverso, com polos fortes em agronegócio, saúde, tecnologia, eventos científicos e feiras internacionais.



Novos destinos em foco



O Plano Brasis também identificou três regiões estratégicas para a internacionalização do turismo paulista:



- Serra da Mantiqueira: atrativos como Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão ganham força com o turismo de charme e natureza;



- Vale do Ribeira: o ecoturismo em locais como o PETAR e Cananéia se destaca pela conservação e cultura caiçara;



- Litoral Norte: com praias como Maresias e Juquehy, São Sebastião e Ilhabela investem em infraestrutura sustentável, como balsas elétricas e trilhas ecológicas.



Segundo o diretor de Marketing da Embratur, Bruno Reis, o plano representa uma mudança de mentalidade. “É uma estratégia baseada em sinergia, diversidade e dados, pensada com o apoio de técnicos e especialistas em turismo. Estamos preparados para dar um salto no posicionamento do Brasil no mundo”, concluiu.