Fundação do ABC institui Comitê de Diversidade e Inclusão para combate à discriminação

Com o compromisso de construir um ambiente de trabalho cada vez mais justo e inclusivo, a FUABC (Fundação do ABC), por meio do Departamento de Compliance, instituiu recentemente um Comitê de Diversidade e Inclusão formado por representantes de diversas unidades gerenciadas. A proposta visa fomentar ações concretas que valorizem a pluralidade e enfrentem práticas discriminatórias no cotidiano institucional.

O comitê é formado por integrantes de diversas áreas da Mantenedora, como: Compliance, Departamento de ESG (Ambiental, Social e Governança), Diretoria Jurídica, Diretoria de Gestão de Pessoas, SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), além dos representantes das unidades de saúde que se inscreveram voluntariamente para participação.

Um dos objetivos do grupo é elaborar uma Cartilha da Inclusão, um material que servirá de apoio aos colaboradores para orientações sobre temas como igualdade de gênero, relações étnico-raciais, inclusão da população LGBTQIAPN+, respeito à diversidade religiosa, entre outros temas sensíveis.

As discussões do grupo têm sido organizadas por eixos temáticos e contam com a participação ativa de colaboradores que se inscrevem voluntariamente. Os encontros iniciais abordaram os temas ‘Raça e Etnia’ e ‘População LGBTQIAPN+’ e foram realizados em formato on-line nos dias 24 de junho e 14 de julho, respectivamente. Os próximos temas incluirão outras formas de discriminação, como capacitismo, etarismo, gordofobia, xenofobia, diversidade religiosa e questões de gênero.

LEIA TAMBÉM:

FUABC apresenta novo ESG em evento que reúne saúde e sustentabilidade



EXEMPLOS

Paralelamente à atuação do comitê, algumas unidades da FUABC já desenvolvem iniciativas próprias de inclusão. No AME Praia Grande, por exemplo, o atendimento é realizado com base na identidade de gênero informada pelo paciente, mesmo na ausência de documentação oficial. A unidade também mantém conteúdos educativos em suas TVs institucionais e promove capacitações contínuas com as equipes. As ações foram destacadas por Márcia Cristina Fortes de Britto, enfermeira da Educação Continuada da unidade, como parte essencial do compromisso com o acolhimento humanizado.

A importância dessa mobilização também foi endossada por outros colaboradores que participaram das reuniões temáticas. Alfredo Andrade, do Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), elogiou a condução das discussões e relatou ter se sentido acolhido, destacando o respeito e a abertura promovidos pela FUABC ao tratar do tema com seriedade e sensibilidade.

Juliano Mendonça, do CSSBC (Complexo de Saúde de São Bernardo), ressaltou a importância de sistemas que garantam confidencialidade e transparência. "O canal de denúncias da FUABC assegura o sigilo da manifestação e permite o acompanhamento do seu andamento diretamente pela Intranet do Complexo, fortalecendo a confiança entre os colaboradores".

Para além das ações educativas, a instituição reforça o papel dos canais de escuta e denúncia para a promoção de um ambiente mais íntegro e respeitoso. "A iniciativa contribui para o fortalecimento de uma cultura institucional pautada na integridade, no respeito às diferenças e na prevenção de condutas discriminatórias. Embora o Departamento de Compliance já desenvolva ações ligadas à diversidade, a criação do comitê amplia a discussão e proporciona um espaço plural de escuta e construção conjunta”, explica o coordenador do Departamento de Compliance da FUABC, Rafael Menezes dos Santos. “A cartilha, nesse sentido, surge como uma ferramenta orientadora para as unidades no enfrentamento e prevenção de situações de preconceito e exclusão", completa.

A criação do Comitê e da Cartilha da Inclusão marca um avanço no compromisso da FUABC com os direitos humanos, a equidade e o bem-estar no ambiente corporativo. A entidade reafirma que diversidade é um valor essencial e que promover inclusão é uma responsabilidade de todos.