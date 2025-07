Rapper Oruam será indiciado após se envolver em confusão com policiais no Rio

O rapper Oruam será indiciado pela Polícia Civil após entrar em conflito com policiais na noite desta segunda-feira (21), em sua casa, no bairro do Joá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, o cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno - Oruam - e seus amigos impediram o cumprimento de busca e apreensão contra um menor procurado por roubo. Oruam é acusado de ter escondido o suspeito e incentivado o ataque aos policiais incumbidos da busca pelo menor. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do rapper.

Oruam é filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, principal liderança da facção CV (Comando Vermelho), que cumpre pena em uma penitenciária federal.

De acordo com a PCERJ (Polícia Civil do Rio de Janeiro), uma equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes foi informada de que o adolescente de 17 anos, conhecido como Menor Piu e considerado um dos maiores ladrões de veículos do Estado, estava escondido na casa de Oruam.

Segundo a polícia, o menor atua como segurança do traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, ligado ao Comando Vermelho e controlador do tráfico no Complexo da Penha.

A equipe obteve um mandado judicial de busca e apreensão do menor e, por ser noite, esperou que ele saísse da casa de Oruam para fazer a abordagem. Ainda conforme o relato da polícia, ao perceber a movimentação dos policiais, Oruam fez postagens em suas redes sociais pedindo ajuda em favor do suspeito. "Quem tiver de moto brota no Joá", escreveu. "Me ajuda, eles estão aqui na minha porta."

Segundo a PCERJ, ao sair da casa, junto com outras quatro pessoas, o menor foi abordado pelos agentes, tendo sido anunciada a apreensão dele e dos bens que levava, um celular e um cordão. Durante a abordagem, Oruam e mais oito pessoas surgiram na varanda da casa, proferiram xingamentos e atacaram os agentes com pedras, vindo a ferir um dos policiais.

"Tais elementos desceram e continuaram proferindo insultos e ameaças contra a equipe. Um deles, inclusive, citando ser filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, uma das principais lideranças do Comando Vermelho, como forma de intimidação", diz a nota da PCERJ.

Conforme a polícia, um dos homens que participou do ataque correu para dentro da casa, o que obrigou a equipe a entrar para capturá-lo. Ele foi autuado em flagrante por desacato, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça, dano e associação para o tráfico.

Ainda segundo a nota, Oruam e os demais se evadiram do local e, posteriormente, realizaram novos ataques aos policiais por meio de redes sociais. A nota destaca que esta é a segunda vez, em menos de seis meses, que um integrante da facção criminosa é localizado no interior da mesma residência. A nota da PCERJ não confirma se Oruam já foi formalmente indiciado.

Um vídeo postado pelo rapper em sua rede social mostra policiais entrando em sua casa e algemando uma pessoa. "Podem fazer o que quiser de nóis (sic), pois nóis não é ninguém, pô. Entram em nossa casa à meia noite, claro que vão querer prender nóis, porque nóis é filho de bandido, pô", desabafou o rapper em vídeo.

Marcinho VP foi preso após ser condenado por crimes como homicídio qualificado, formação de quadrilha e tráfico de drogas. O Ministério Público o acusa de continuar organizando ações criminosas de dentro da prisão. O investigado, que nasceu na favela de Vigário Geral e ascendeu rapidamente na facção, passando a comandar o tráfico no Complexo do Alemão. está preso desde 1996. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Marcinho VP.