Operação Dorme Bem registra 158 ocorrências e prende suspeito em São Bernardo

A Operação Dorme Bem, realizada pela Prefeitura de São Bernardo no último fim de semana, resultou em 158 atendimentos, sendo a maioria por perturbação do sossego e desordem em áreas críticas da cidade. A ação, coordenada pela Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da GCM, tem como foco garantir tranquilidade aos moradores durante o período noturno.

Entre os destaques, a operação recuperou uma motocicleta com queixa de roubo e prendeu o condutor. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial. No total, seis motos foram recolhidas por irregularidades de trânsito.

As ocorrências mais frequentes incluíram som alto, confusões em via pública, direção perigosa, violência doméstica e atos de vandalismo, como pichação. Segundo a Secretaria de Segurança, as ações se concentraram em regiões mapeadas por meio de dados estatísticos e denúncias da população.

Além das abordagens, a operação contou com patrulhamento preventivo, bloqueios estratégicos e fiscalização de veículos com som acima do permitido. “Estamos reforçando a atuação da GCM nos pontos mais sensíveis da cidade para coibir abusos e garantir o bem-estar dos moradores”, afirmou o secretário de Segurança, Major Topalian.

Ação preventiva no Riacho Grande

Na sexta-feira (18), a Guarda Civil também deflagrou a Operação Cuidar Bem, com foco em prevenir crimes patrimoniais nas regiões do Riacho Grande, Pós-Balsa e Estrada Velha. A ofensiva contou com 49 agentes, 13 viaturas, seis motos, três equipes da Romu e apoio da Guarda Ambiental.