Festa dos Povos e FIP celebram sucesso de público

O balanço de um fim de semana festivo no Grande ABC foi destacado nesta segunda-feira (21), com a realização da 24ª edição do FIP (Festival de Inverno de Paranapiacaba) em Santo André e da Festa de Todos os Povos, em São Bernardo.

Em sua primeira edição no Paço são-bernardense, a Festa de Todos os Povos reuniu como expositores migrantes (nordestinos e indígenas) e imigrantes de países como Síria, China, Japão, Itália e de vizinhos latinos (como Paraguai, Chile, Uruguai, Venezuela, Bolívia e Argentina).

Ao todo, nove barracas no paço ofereceram gastronomia típica, enquanto outras quatro se destinaram à promoção de artesanatos.

Na ocasião, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), destacou a importância do evento para o fortalecimento dos laços culturais na região.

“Milhares circularam por aqui no fim de semana. Celebrar essa diversidade é reconhecer a força que cada povo trouxe para nossa cidade. A festa marca um momento de valorização das raízes, que constrói o nosso presente e futuro”, ressaltou.

Em Santo André, o começo da 24ª edição do FIP (Festival de Inverno de Paranapiacaba) foi destacado pelo prefeito andreense Gilvan Ferreira (PSDB) como um prenúncio de um próximo fim de semana ainda mais intenso. “Vamos investir e potencializar cada vez mais a nossa vila inglesa, consolidando-a como o principal destino turístico e cultural da nossa cidade. O próximo fim de semana será muito mais diverso”, afirmou.

Com 20 mil visitantes esperados, o FIP contou só no último fim de semana com 50 atrações. Para acompanhar as próximas atrações da festividade, é possível acessar http://www3.santoandre.sp.gov.br/fip/.