Por que tantos adereços na TV que não têm utilidade nenhuma?

Têm certas coisas na TV que não se explicam ou não passam de simples e desnecessários objetos de decoração.

Por exemplo: alguém tem alguma explicação para os laptops nas bancadas dos telejornais? Ou já viu qualquer apresentador se servir deles?

Antes, já tivemos pesados computadores e laudas.

E repare que, em torno de outros tantos elementos, temos uma série que vai longe. Interminável. Que não ajudam em nada, mas, às vezes, até atrapalham. Ou poluem.

No bom Jornal das 10, da GloboNews, a apresentadora Aline Midlej fica segurando, o tempo todo, um tablet que é dos modelos mais avantajados.

Mas zero como utilidade. Ou a Aline aparece lendo o teleprompter ou improvisando. Aliás, ela sempre improvisa e comenta muito bem.

Aí vem a pergunta: por que o tablet???

No Fantástico, Poliana Abritta e Maju Coutinho também ficam, o tempo todo, segurando os delas nas mãos, mas só segurando mesmo, sem dar uma olhadinha, nem de leve, em momento nenhum.

Essas e tantas outras.

Mas está lançado o desafio: o primeiro que descobrir um melhor uso das tranqueiras em questão, por favor, levanta a mão.

TV TUDO

Jogo decisivo

O Paramount+ vai com equipe completa para a transmissão de Grêmio e Alianza Lima, jogo decisivo pela Sul-Americana, nesta quarta, em Porto Alegre. Narração de Nivaldo Prieto, comentários de PVC e reportagens de Carlos Cereto e Janice de Castro.

Nova mesa

Está confirmado para agosto o lançamento de um programa esportivo, na hora do almoço, na Oeste TV. Definidas as participações de Milton Neves, Felipe Fascincani e Mario Monteiro. Direção de Rogério Micheletti.

Movimento

Clubes da Série B procuraram a CBF reivindicando mais dinheiro pela transmissão dos jogos. Antes o pacote da TV gerava em torno de R$ 11 milhões e agora está em torno de R$ 6 mi.

É isso

Rodrigo Alvarez vai comandar um novo programa da Band, com foco em reportagens especiais. As atenções já se voltam para este projeto.

Reta final

A Band grava hoje e amanhã as duas últimas provas da nova temporada do MasterChef Confeitaria. Os trabalhos chegam ao fim nesta semana, quando também começam os preparativos para o início da produção da primeira edição do MasterChef Celebridades.

Futuro

Entre os poucos funcionários que ainda restam na dramaturgia do SBT, surgiu um comentário de que dona Iris Abravanel poderia deixar de escrever novelas. O SBT, consultado, não confirmou a informação. Aliás, mesmo que ela não venha a escrever uma nova novela, tão cedo ou nunca mais, em todas as atividades do setor serão necessárias as suas aprovações. Especialmente, textos.

Uma possibilidade

Como novela é um produto muito caro, e o SBT vive um momento de eliminar gastos, novas produções estão descartadas, segundo funcionários de lá. Futuramente, partir para a terceirização pode ser um caminho. Comprar pronto.

Gatilho

A morte do personagem Abel (Tony Ramos), em Dona de Mim, prevista desde o início do projeto, tem como principal motivo disparar disputas de sucessão familiar. Claro que, em se tratando de Rosane Svartman, não se deve descartar uma ou outra surpresa nessa trama do Tony para o fim da história.

Uma conquista

Susanna Lira está encerrando, no Rio, as filmagens de Apenas três meninas, com Mel Maia, Lívia Silva e Letícia Braga, mais Milhem Cortaz e Juliana Alves. Fala sobre a trajetória de três adolescentes e a luta pela distribuição gratuita de absorventes na cesta básica.

É ela

Sula Miranda, falando de tudo e mais um pouco, é a convidada do nosso programa na LeoDias TV. Por que Rainha dos Caminhoneiros? A partir das 19h.