Após multa por esgoto na represa, Sabesp anuncia plano de R$ 2,5 bi para sanear a Guarapiranga

Após ser multada pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo por despejar esgoto na Represa de Guarapiranga, a Sabesp está anunciando um plano para universalizar o saneamento no entorno da represa. O programa prevê a instalação de 23 novas estações elevatórias de esgoto no entorno da represa e a instalação de 650 km de redes novas para conectar mais 90 mil imóveis à rede até 2029.

A represa abastece 4 milhões de pessoas, a maioria na capital paulista. Como mostrou o Estadão, o vazamento foi flagrado no dia 31 de maio pela Associação Nossa Guarapiranga (AnGua). A Sabesp diz que o problema foi decorrente de uma interrupção no fornecimento de energia elétrica na estação Riviera.

Desde 2020, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) cobra medidas da companhia para evitar esse tipo de ocorrência.

O Programa Nossa Guarapiranga, que deve ser lançado oficialmente na próxima semana, inclui a modernização de seis estações elevatórias - duas já foram entregues e as outras serão reformadas até o primeiro semestre de 2026. No total, até 2029, o investimento no plano será de R$ 2,57 bilhões.

O que será feito na Guarapiranga:

- 23 novas estações elevatórias

- 650 km de redes novas

- 65 mil imóveis a serem conectados

- 25 mil imóveis em áreas informais a serem conectados, mediante autorização das prefeituras ou outros órgãos

- 6 estações elevatórias modernizadas

Este ano e no próximo serão contratados R$ 958 milhões em obras. Algumas iniciativas que fazem parte do programa já estão em andamento: há R$ 150 milhões em obras sendo executadas neste momento, segundo a Sabesp.

A companhia poderá fazer uso do princípio da disponibilidade previsto em lei federal para cobrar tarifa mínima, de R$ 37,96 por mês, de domicílios residenciais que têm ou terão rede à disposição, mas não se conectam a ela.

Já nas áreas informais, como as ocupações, o plano é obter adesão das prefeituras para que a rede seja estendida a esses locais. Os moradores de baixa renda terão isenção de tarifa.

Conforme Roberval Tavares, diretor de Engenharia e Inovação da Sabesp, a companhia tem como meta universalizar o saneamento em todo o Estado e a Guarapiranga faz parte. "Vamos atender a todos os imóveis que ainda não têm coleta em São Paulo e nos municípios de Embu das Artes, Embu Guaçu e Itapecerica da Serra e que estão na bacia da Guarapiranga. Inclusive todos os imóveis informais."

ETE de Barueri tem capacidade ampliada

Outro pilar do programa é modernizar as estações para que trabalhem com mais eficiência operacional, encaminhando o esgoto para tratamento na estação de Barueri. Entre as estações já reformadas, está a ETE Embu, no município de Embu Guaçu, que foi alvo de furtos e vandalismo. Foi erguido um muro alto no entorno e instaladas três novas bombas, uma delas reserva, movida a gás, que pode ser acionada em caso de falta de energia.

Atualmente existem mais de 30 estações de esgoto instaladas na represa. As 23 novas estações serão espalhadas nas margens esquerda e direita da Guarapiranga. Para tratar o aporte maior de esgoto que vai receber, a Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri, na Grande São Paulo, está sendo ampliada. A capacidade atual, de tratar 16 metros cúbicos por segundo, vai chegar a 22 m3 até 2027, segundo Tavares.