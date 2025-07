Flamengo se aproxima da contratação de Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid

O Flamengo está muito próximo de anunciar um grande reforço para a temporada. Trata-se do meio-campista espanhol Saúl Ñíguez, de 30 anos, que pertence ao Atlético de Madrid. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, o jogador já tem um acordo verbal com o Rubro-Negro para assinar contrato de três anos.

Revelado pelo próprio Atlético, onde construiu uma carreira de quase duas décadas, Saúl vestiu a camisa colchonera em 427 partidas, somando 48 gols e 26 assistências. Sob o comando de Diego Simeone, foi peça-chave em títulos importantes como duas La Ligas e uma Europa League. Nos últimos anos, entretanto, o espanhol passou por empréstimos ao Chelsea (2021/22) e Sevilla (2023/24), retornando a Madri após o fim de cada contrato temporário.

O destino do meio-campista parecia ser o Trabzonspor, da Turquia, com quem já tinha negociações avançadas. Porém, o próprio jogador anunciou em suas redes sociais que desistiu do acerto por "motivos pessoais". Isso abriu caminho para o Flamengo avançar nas conversas com o Atleti, que deve liberar Saúl sem custos apesar de seu vínculo se estender até meados de 2026.

No Rio de Janeiro, Saúl vai ter a oportunidade de reencontrar velhos conhecidos. O técnico Filipe Luís, multicampeão com ele no Atlético de Madrid, e o meia Jorginho, com quem dividiu o vestiário no Chelsea, já fazem parte do elenco da equipe carioca. A expectativa é que o espanhol ajude a suprir uma carência no meio-campo, setor que perdeu protagonismo com as lesões do uruguaio Arrascaeta e a saída de Gerson.

A diretoria do Flamengo evita comentar publicamente sobre o andamento da negociação, estratégia adotada para conter a pressão da torcida por reforços. Desde a janela de transferências para o Mundial de Clubes, apenas Jorginho foi oficialmente contratado. Além de um meia, o clube ainda busca um atacante de lado, um centroavante e um lateral-direito para a próxima temporada.