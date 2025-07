Veja horóscopo deste dia 22/7 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você neste dia 22/7? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Prepare-se para mudanças importantes! Apesar de possíveis desafios familiares, a terça promete grandes estímulos. O Sol começa a brilhar em seu paraíso - trazendo sorte, facilidades e promessas. Se gosta de jogos e apostas, é o momento para tentar a sorte! Na paixão, seus encantos estarão em alta, aumentando suas chances no amor e no romance.

Cor: VERMELHO

Palpite: 10, 46, 01

O recado é da Lua, que forma aspectos tensos no céu e recomenda a pegar mais leve para não provocar torta de climão ou mágoas com quem convive e trabalha, sobretudo à tarde. Em compensação, hoje o Sol entra em ritmo de mudança e vai trazer bons estímulos para a sua vida familiar. Na paixão, altos e baixos estão previstos.

Cor: AMARELO

Palpite: 46, 12, 55

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião do dia 22/7



Signos: veja horóscopo do dia 22/7 para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Os assuntos de dinheiro vão exigir atenção dobrada e convém ser firme para não gastar o que não pode ou não tem, então, esconde o cartão pra não cair em tentação. Mas hoje o Sol muda de cenário e ingressa em Leão, empoderando sua inteligência, agilidade e comunicação. Na paixão, terá boa lábia e simpatia de sobra para fisgar um peixão na pista.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 36, 56, 09

Hoje a Lua realça suas qualidades e garante destaque em tudo que fizer, mas prepare-se para possíveis altos e baixos. Desafios na carreira podem surgir na parte da tarde. Porém, o Sol traz boas novas com oportunidades de ganhos e lucros. No amor, atraia admiradores com facilidade e espere momentos românticos.

Cor: BEGE

Palpite: 59, 15, 50