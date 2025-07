Sorriso Maroto encerra turnê em primeira apresentação no Allianz Parque

Pelo terceiro ano consecutivo, o Sorriso Maroto viaja o Brasil levando a festa “Sorriso Maroto – As Antigas”, onde são tocados os maiores sucessos do grupo. A banda anunciou recentemente o fim da turnê em 2025 e o público de São Paulo ainda poderá conferir o repertório no Allianz Parque, dias 2 e 3 de agosto. Essa será a primeira vez que os artistas se apresentarão no estádio. Os ingressos para o sábado (dia 2) se esgotaram em quatro horas.

Os números da turnê até aqui somam 36 edições em 17 cidades, mais de 350 horas de festa e com um público total de mais de 800 mil pessoas. “Tem sido mágico viajar o Brasil todo com o ´Sorriso Maroto - As Antigas´ e finalizaremos em 2025 essa turnê que nasceu para ser algo comemorativo pelos 25 anos da banda e acabou se estendendo para mais dois anos”, conta Bruno Cardoso. “A partir de dezembro deste ano, não haverá mais um ‘próximo ano’, mas, para cada cidade por onde passarmos, será nossa última apresentação”, completa.

Além disso, as vendas já estão abertas para o navio “Sorriso – As Antigas”, que acontecerá entre os dias 21 e 24 de novembro, saindo do porto de Santos. “Essa é nossa cereja do bolo e estamos ansiosos pra levar toda a experiência da turnê para o alto mar, pela primeira vez”, finaliza Bruno.

A festa é uma experiência única, que vai além dos palcos, e inclui Karaokê, quadro de recados, totens interativos e diversas outras ações para os fãs. “Colocamos em prática tudo o que desenhamos no papel e fizemos o nosso próprio festival, brinca Bruno Cardoso, vocalista da banda. E o grupo garante que o público das cidades por onde a festa passar podem esperar viver uma experiência completa com o Sorriso e um show que tem quase quatro horas de duração. “Mesmo que o público já tenha ido em alguma edição do Sorriso As Antigas, a gente procura inovar a cada ano e oferecer uma experiência diferente para os fãs”, reforça.

O repertório contempla todos os sucessos do Sorriso Maroto, do início da carreira até o ano de 2016. Fazem parte do set list, os clássicos como “Ainda Gosto de Você” e “Já Era”, que abrem o show, passando por “A Primeira Namorada”, “Assim Você Mata o Papai”, “Sinais” e “Futuro Prometido”, tudo conduzido pelo já tradicional robô no telão do palco.

Há também o momento sempre esperado pelas fãs do Sorriso Maroto, quando o grupo escolhe alguém da plateia para cantar a faixa “Me Olha nos Olhos” com Bruno Cardoso no palco.

