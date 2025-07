Criatividade, como assim? Diante da folha em branco, como fazer? Como escrever, titular, desenhar? E se pinta o bloqueio? O editor te cobra: cadê? E você, tremendo, soluça: ...e agora, meu!

E que livro! Sergio Ribeiro, o Seri, como já escreveu “Memória”, é gênio. Gênio do desenho, da caricatura, das tiradas. Vocês o conhecem: ele divide com Fernandes, Gilmar e Agostinho as ilustrações do Diário. Agora Seri se superou, com um livro que, de cara, pode e deve virar manual de todo ser criativo e pensante.

“Ih agora? Criatividade e Bloqueios Criativos para leigos como eu” (Clube do Desapego Literário), prestes a ser lançado, passa por cima de convenções e dá show, ao questionar uma série de profissionais que fazem da criatividade o seu modo de vida.

Explica Seri:

1 – Este projeto mostra que a criatividade é muito mais que uma habilidade para compor músicas, pintar quadros, inventar coisas. É uma ferramenta que podemos usar em proveito próprio ou coletivo, curando traumas e até redirecionado nosso próprio destino até que...

2 - ...até que surge o bloqueio criativo. E o que fazer então?

3 - Então embarque nas entrevistas com pessoas dos mais diversos segmentos e descubra como elas fazem para transpor os obstáculos que surgem nos caminhos de todos.

VAMOS LÁ...

Foi o que o Seri fez. Explicou o projeto. Ligou o gravador. E foi anotando. Está tudo no livro, com uma charge colorida de/e para cada ouvinte, com reprodução em tamanho maior que vira troféu para ser exposto na parede da sala principal da sua casa, do seu ateliê, do seu escritório, da sua escola. Que obra, Seri!

O novo lado da criatividade do colega Seri pode ser aquilatado na forma com que ele resume a fala dos entrevistados. Em duas linhas, o que se lerá em cada capítulo.

ALGUNS CASOS

Se eu tiver que desenhar agora, com alguém me olhando ou pressionando, não rola.

Márcio Schapinsk - Publicitário, designer e comediante

Há alunos que esperam você bater com uma varinha de condão e dar o poder de criatividade. Isso não existe.

Elver Savietto - Ecultor, artista plástico e professor universitário

Em mim eu vejo o outro. E outro... e outro... e outro...

Renato Di Renzo - Arte-educador e criador da Rádio Tam-Tam

A criatividade se dá a partir de todos os nossos sentidos. Os cinco ou mais...

Ari Brito - Palestrante, professor universitário e membro da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento

O meu processo é na base do fragmento... que eu faço de forma orgânica.

José Martinho Gomes, Pepe Gomes - Músico, professor, tradutor e arquiteto

Gratidão, compaixão, visão de finalidade, conexão com o agora são virtudes essencialmente espiritualistas que tem muito a ver com o processo criativo.

Mauricio de Araujo Zomignani - Assistente social judiciário, palestrante e escritor com mais de 200 artigos e 11 livros publicados

Seri ouviu vários outros profissionais. Selecionou ilustrações, fez as charges já citadas e transformou tudo num livro muito criativo. Apaixonante.

“Memória” vai acompanhar o processo de divulgação e transmitir tudo a vocês, aproveitando para citar outros entrevistados.

Já combinamos a ida de Seri ao “Memoria” da TV do Diário. Vamos informar sobre o lançamento e onde obter esse trabalho maravilhoso. Anotem. Vale a pena conhecer. “Ih agora?” é dos mais contagiantes livros de comunicação ultimamente produzidos.

Crédito do logo – Seri

Crédito das fotos 1 e 2 – Reproduções: João Henrique Medice

SERI E SUA OBRA. Como assim, história? História...? Até então só havia produzido uns livros infantis e de quadrinhos. Aí lembrei de um diploma empoeirado de jornalismo, de 1987? Acho que ainda não deve ter vencido a validade

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 22 de julho de 1975 – Edição 2804

ESPECIAL – Agricultura da região sofre danos com o frio.

Há meio século ainda havia plantações na região, considerada cinturão verde.

Bairros como Pedroso e Oratório (em Santo André), Cooperativa (São Bernardo), Eldorado (Diadema) e na linha Sertãozinho (Mauá) a Ouro Fino (Ribeirão Pires) e Rio Grande da Serra era fácil localizar belas hortas e pomares abastecedores das feiras livres e mercados.

Sobreviviam, e bem, granjas e olarias.

GRANDE ABC – Margaridas iriam receber alojamentos em Santo André e São Bernardo.

“Margarida”, apelido carinhoso que era dado às funcionárias que cuidavam da limpeza das cidades.

FUTEBOL – Domingo, em Santa Bárbara d’Oeste, União local 2, Santo André 1. O acanhado estádio da Rua Treze recebia publica de 12 mil espectadores.

No Lauro Gomes, em São Caetano (hoje Anacleto Campanella), Saad 2, Portuguesa Santista 1.

CUBINHO

50 ANOS

1975-2025

QUADRINHOS - Mario Dimov Mastrotti criava o personagem Cubinho, que em pleno regime militar lutava pela preservação da natureza, direitos humanos, justiça social, paz em todas as suas vertentes e o livre pensar.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado do Ceará, hoje é o aniversário de Carnaubal e Juazeiro do Norte.

Em Santa Catarina, Irineópolis e Trombudo Central.

Também aniversariam: Anajatuba (MA), Araçagi (PB), São Pedro da Cipa (MT), São Sebastião (AL), Serafina Correa (RS), Simões (PI) e Urucânia (MG).

EM 22 DE JULHO DE...

1905 – Lançada a revista “Doze de Outubro”. Tratava de ciências, artes e literatura. Diretores: Júlio Marcondes do Amaral e Gustavo Pires de Andrade.

1915 – João Baptista de Oliveira exercia interinamente o cargo de escrivão da Coletoria Estadual de São Bernardo.

1940 – São Paulo preparava a Feira Nacional de Indústrias, no Parque da Água Branca. À frente, Roberto Simonsen, presidente da Fiesp e diretor da Cerâmica São Caetano.

A guerra e a manchete do Estadão: a Inglaterra rejeita a proposta de paz do Sr. Hitler. E o subtítulo: os ataques da aviação britânica à Alemanha.

1955 – Tribunal Regional Eleitoral divulgava a lista dos municípios onde haveria eleição para prefeito e vereadores em 3 de outubro, entre os quais Santo André (que elegeria 23 vereadores) e São Bernardo (15).

Desenvolvia-se a campanha para o andamento das obras do Hospital A. C. Camargo, o Hospital do Câncer.

1970 – Fioravante Zampol, ex-prefeito de Santo André, recebe a grande comenda Estrela da Solidariedade Italiana, outorgada pelo Consulado Geral da Itália em São Paulo.

HOJE

Dia do Cantor Lírico

Dia do Cientista Social

Dia do Trabalho Doméstico

Santa Maria Madalena

22 de julho

Acompanhou Jesus em sua paixão, crucificação e sepultamento

Ilustração – Canção Nova