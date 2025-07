Atende Fácil de São Caetano realiza agendamentos para emissão do substituto do RG

O Atende Fácil em São Caetano já está realizando agendamentos para a emissão da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que irá substituir o RG. Às quartas-feiras, o Atende Fácil abre novas vagas para o cidadão agendar sua visita e fazer a emissão do documento.

Para emitir o cidadão deve solicitá-lo e agendar online, no site do Poupatempo ou presencial, indo diretamente ao Atende Fácil, na Rua Major Carlo Del Prete, 651, no bairro Centro.

Além disso, é necessário ter um cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal e ir munido de um documento que contenha o CPF, certidões de nascimento e casamento, originais ou autenticadas em cartório, e uma cópia física desses documentos. Quem tiver alguma dúvida ou dificuldade na execução dessas etapas pode ser atendido presencialmente no Atende Fácil Digital.

A CIN utilizará o CPF como único número de identificação do cidadão em todo o território nacional. A padronização foi feita para trazer mais praticidade e segurança. Atualmente, o brasileiro pode ter até 27 RGs diferentes, um por estado. O documento unificado evita a possibilidade de fraudes.