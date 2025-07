Leila descarta reforços e vê com otimismo renovação de Abel

O Palmeiras não vai buscar mais nenhum reforço para a temporada 2025, afirma a presidente Leila Pereira. A mandatária alviverde também garante estar otimista para renovar o contrato do técnico Abel Ferreira, que revelou no domingo as condições que colocou para estender o vínculo até 2027.

"Eu estou otimista", disse Leila Pereira, em entrevista ao canal CNN, na noite deste domingo (20). "Eu vou fazer de tudo que estiver ao meu alcance para o Abel Ferreira ficar comigo até dezembro de 27. Mas, se não for possível, vai ser por vontade dele. Porque a minha vontade é que ele fique."

A presidente do Palmeiras afirmou que sua intenção já foi informada ao treinador português. "Já falei isso pessoalmente com ele, do meu desejo que ele fique aqui no Palmeiras. Até falo em público aqui: é uma pressãozinha para ele, né? (...) Nós queremos, tá Abel? Você tá cansado de saber disso."

O técnico tem contrato somente até o fim do ano. E, no domingo (20), após a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 2, revelou o que está impedindo a assinatura do novo vínculo. "Só falta uma cláusula para eu assinar com o Palmeiras: se não ganhar títulos, posso ir embora. É a única que falta. É a única cláusula que falta no meu contrato e a Leila não quer colocar", disse Abel, depois de fazer elogios à Leila.

"Tenho um contrato para assinar desde janeiro, só que já disse. Quero estar aqui para ganhar títulos. Para assinar, uma cláusula e é muito fácil assinar comigo. Desde janeiro que tenho um contrato a meu lado para assinar. Dois anos de contrato, até 2027."

Leila Pereira também comentou sobre reforços e disse que o elenco está completo para o restante da temporada. "Neste ano nós já contratamos oito atletas. Oito! E claro, o Palmeiras está sempre atento ao mercado, sempre. Por enquanto, nós não estamos em busca de nenhum atleta. Mas pode ser que amanhã o meu treinador venha solicitar algum atleta."

FORMAÇÃO DA LIGA

A presidente alviverde também comentou sobre a sonhada liga brasileira, que comandaria o Brasileirão no futuro. E rebateu o presidente do Flamengo, que disparou forte declaração sobre as negociações envolvendo os clubes, na semana passada, a respeito da "divisão do bolo" na futura liga.

"Sabe quando vou aceitar receber 3,5 vezes a mais do que os clubes pequenos? Nunca! Não vai acontecer acordo nessas condições. O Flamengo não será desapropriado. Isso é a desapropriação de um ativo que é nosso por nenhuma razão, nenhum critério, nenhum mérito que possa ser aventado", declarou Luiz Eduardo Baptista.

Leila afirmou que pensa diferente e aceitaria que o Palmeiras recebesse essa proporção em relação aos clubes menores. "Se sentarmos todos juntos e chegarmos à conclusão, com bom senso, que o melhor seria dividir melhor esse bolo, o Palmeiras está sentado, eu sento, eu converso, eu tenho bom senso. Eu jamais achei e jamais acharei que o Palmeiras é maior que o futebol brasileiro, porque nenhum é. Então, eu penso diferente do presidente do Flamengo."

"O que eu gostaria é que no futebol brasileiro fossem todos os clubes fortes. Porque só assim você valoriza o produto que é o futebol brasileiro. Não adianta o Palmeiras jogar com clubes completamente quebrados, inferiores financeiramente. Então pra você ter um futebol forte, um produto que interesse o mercado exterior, você tem que fortalecer todos os clubes", explicou.

Ela também comentou sobre a necessidade da criação de um Fair Play Financeiro no futebol nacional. "O Brasil tem certas peculiaridades. Eu não posso também dividir esse bolo com clubes que não pagam absolutamente ninguém. Por isso que é muito importante. É um conjunto de atitudes. É muito importante a implementação ou pelo menos o início de um Fair Play Financeiro."