Veja a charge do 'Diário' para o dia 21 de julho de 2025

Vista como uma ferramenta emergente para políticas de segurança pública e presente desde o último sábado em São Caetano, a tecnologia de reconhecimento facial está prevista para mais três cidades do Grande ABC ainda em 2025: Santo André, São Bernardo e Diadema. Os quatro municípios devem concentrar 3.308 dispositivos em vias e equipamentos públicos neste exercício. Enquanto isso, Mauá e Ribeirão Pires não têm previsão para implantação do sistema de vigilância e identificação de suspeitos; já Rio Grande da Serra espera instalar as primeiras 43 câmeras até dezembro.

