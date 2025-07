Carro some em 20 minutos

Um morador de São Bernardo, que preferiu não se identificar, teve o carro furtado no último dia 2 , na Avenida Doze de Outubro, em Santo André. Segundo relato da vítima, o veículo foi levado durante um intervalo de cerca de 20 minutos, enquanto ele se ausentava para buscar exames em um hospital.

O homem contou ainda que, ao acionar a seguradora, foi orientado a evitar deixar o carro na rua e utilizar sempre estacionamentos privados na região, devido à recorrência de furtos relatada no local.

Resposta: A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, informou que a GCM (Guarda Civil Municipal) atua no apoio às ações de segurança pública, alinhada à atribuição constitucional do Estado no combate à criminalidade. A administração ressalta que as ações preventivas da GCM são planejadas com base em estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, obtidas por meio de boletins de ocorrência.

A Pasta reforçou a importância de que vítimas formalizem as denúncias à Polícia Civil, o que permite direcionar e intensificar o patrulhamento nas áreas mais afetadas.

De acordo com a nota, a GCM realiza rondas periódicas e ininterruptas em várias regiões da cidade, inclusive no entorno de hospitais. A Prefeitura ressaltou que o policiamento ostensivo é atribuição prioritária da Polícia Militar.

A Secretaria reforçou o compromisso com a proteção dos moradores e espaços públicos.

(Colaborou Gabriel Gadelha)