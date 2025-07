Tigre derrota o Ypiranga e fatura três pontos no Sul do País

O São Bernardo FC derrotou o Ypiranga (RS) por 2 a 0, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O jogo foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Com o resultado, o Tigre entrou no G-4 da competição nacional.

O São Bernardo, derrubou o time gaúcho da zona de classificação à próxima fase. Agora ocupa a quarta colocação, com 22 pontos, enquanto o Ypiranga é o quinto, com dois a menos.

O Tigre abriu o placar com Felipe Azevedo, que recebeu cruzamento de Hugo Sanches e não desperdiçou.

No segundo tempo, parecia que os dois ataques passariam em branco até que, nos acréscimos, Felipe Garcia empurrou para o gol vazio e fechou a contagem.

O Tigre volta a campo no domingo, às 19h, contra o Confiança (SE), no Estádio 1º de Maio.

