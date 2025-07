Autônomas têm acesso facilitado a benefício na maternidade

Uma decisão recente do STF (Supremo Tribunal Federal) promete mudar o cenário da proteção social para trabalhadoras autônomas no Brasil. Ao declarar inconstitucional a exigência de dez contribuições mínimas para concessão do salário-maternidade, a Corte obrigou o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a revisar regras que vigoravam há mais de duas décadas.

O reconhecimento veio com a publicação da Instrução Normativa nº 188/2024, que elimina a carência mínima para autônomas, MEIs (Microempreendedoras Individuais) e contribuintes facultativas.

“Estamos diante uma grande vitória das mães autônomas e da reparação de uma injustiça histórica. O nascimento de um filho tem o mesmo impacto para todas as mães, independentemente do vínculo de trabalho. O STF garantiu o mínimo existencial para mulheres que sempre foram invisibilizadas na legislação previdenciária”, afirma o advogado João Badari, especialista em Direito Previdenciário.

A mudança beneficia seguradas que fizerem o pedido do salário-maternidade a partir de 5 de abril de 2024, data de publicação do acórdão do STF. A nova regra considera a data de publicação do acórdão pelo STF, e garante revisão a quem, neste período, tinha direito ao benefício, mas teve a solicitação negada. Segundo os especialistas, o INSS deverá revisar pedidos negados após essa data e corrigir processos em andamento.

Os especialistas em Direito Previdenciário destacam o caráter social da medida, apesar do possível impacto monetário para os cofres públicos. “O impacto financeiro é o reflexo de um passivo social que nunca deveria ter existido. O benefício constitucionalmente assegurado nunca poderia ser tratado como privilégio de quem tem vínculo formal. É um investimento em proteção à infância e dignidade às mulheres trabalhadoras. A decisão tem efeito vinculante e deverá ser seguida por toda a administração pública”, pontua Badari.

A decisão do STF, tomada por maioria apertada (6 votos a 5), derrubou parte do artigo 25 da Lei nº 9.876/1999, que impunha a carência mínima. O novo entendimento iguala as autônomas às trabalhadoras com carteira assinada, que já tinham direito ao benefício com apenas uma contribuição ao INSS.

Para o advogado Ruslan Stuchi, a decisão do STF reflete uma correção jurídica necessária e uma sinalização sobre os desafios futuros do sistema previdenciário. “A decisão também expõe a necessidade de uma reforma previdenciária mais justa, que considere o crescimento do empreendedorismo, dos MEIs e da economia informal. O direito previdenciário precisa acompanhar as novas configurações do trabalho”, afirma Stuchi.

