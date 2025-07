Paolla Oliveira é injustamente detonada pela sua Heleninha

Desde antes de “Vale Tudo” entrar no ar, de cor e salteado se sabia que as comparações desagradáveis a qualquer remake seriam naturais e inevitáveis.

E não só quanto ao texto da Manuela Dias, diante do dever da atualização em relação ao que Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Basséres escreveram lá atrás, mas também quanto à interpretação do seu elenco.

Fazia-se uma ideia do que seria, mas não ao tamanho absurdo que se constata. Há, como caso de melhores estudos, quem se dê ao trabalho de assistir, agora, as duas novelas ao mesmo tempo, para melhor sustentar seus “pontos de vista”.

Evidente que, um transtorno, com suas respectivas causas e efeitos. Alguns, como Alexandre Nero, Carolina Dieckmmann e Taís Araújo têm conseguido passar ilesos. Mas, quanto a maioria, a marcação é brava e doentia.

Paolla Oliveira, na web por exemplo, tem aparecido como uma das principais vítimas dessas confrontações e análises nada a ver.

Ela, com uma personagem complexa e cheia de altos e baixos, segue fazendo o seu dever de casa, só que desde as primeiras cenas sendo alvo de críticas e comentários os mais desbaratados, de gente que ou não tem conhecimento suficiente ou apenas encontra prazer em fazer ou falar mal.

Pior, percebe-se, até mais doentes ou problemáticos que a sua Heleninha. Uma chance, infelizmente, que os remakes naturalmente oferecem.

TV TUDO

Vale esclarecer - 1

Diante de uma certa confusão e falta de entendimento de algumas pessoas, cabe deixar claro o recente posicionamento de Amauri Soares à frente da Globo. Na casa há 38 anos, há dois ele acumula duas diretorias, a diretoria executiva da TV Globo e a diretoria executiva dos Estúdios Globo.

Vale esclarecer – 2

Estar à frente dessas duas diretorias, com todas as exigências naturais de cada uma, foi uma coisa combinada para determinado período de tempo. Valendo-se de uma equipe consistente, Amauri teve o cuidado de preparar, ao longo dos últimos anos, a sua sucessora, Leonora Bardini, para uma dessas posições.

Vale esclarecer – 3

Na Globo, como em outras empresas também, existe este processo de sucessão. Diante disso, no ano que vem, em algum momento que ainda não foi definido, Amauri Soares passará para a Leonora a direção da TV Globo. E ele continuará à frente dos Estúdios Globo.

Muito depressa

Daniela Beyruti, inclusive no nosso programa, sempre deixou claro que as mudanças na programação do SBT irão acontecer na quantidade que forem necessárias. Isso, de fato, vem acontecendo, mas em uma velocidade muito alta. Tantas alterações na grade, de forma tão intensa, também podem não funcionar.

Um detalhe

Os episódios da série Quem Vai Ficar com Mamãe?, em gravação para o SBT, são tocados por Alexandre Teixeira, um roteirista muito elogiado e com a Record no currículo. Mas, detalhe: o argumento de Quem Vai Ficar com Mamãe? é de Cristianne Fridman. Projeto pensado e autorizado antes do acerto dela com a Globo.

Corredor - 1

Com a saída de Rodrigo Alvarez do Bora Brasil, para se dedicar a novos projetos da Band, um novo nome poderá integrar o quadro do informativo. Segundo se comenta, a ideia é continuar apostando num trio. Cynthia Martins e Patrícia Rocha seguem normalmente.





Corredor - 2

Fala-se, ainda, nos seus bastidores, em um troca-troca envolvendo os programas de entretenimento. Chegaria um novo diretor para o Melhor da Tarde, e o Mario Meirelles ficaria com o Melhor da Noite. Até porque, em algum momento, Maxi García Solla irá deixar o programa de Otaviano Costa para cuidar da próxima temporada de Pesadelo na Cozinha. A ver...





Briga no YouTube

GloboNews fora, mas todas as TVs de jornalismo, além da audiência normal, passaram a acompanhar com atenção seus desempenhos no YouTube. Há sempre uma concorrência forte em se tratando dos seus resultados.