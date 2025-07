Extremista não ouve, opina vereador Juninho do Chicão

Vereador em Diadema, Francisco Gonçalves Nogueira Junior, o Juninho do Chicão (Progressistas), líder do governo Taka Yamauchi (MDB) na Câmara, opina em relação ao radicalismo praticado por políticos das mais diferentes linhas ideológicas. “O extremista não tem a capacidade de ouvir, de dar um passo para trás, para dar dois para frente”, disse.

Juninho, em autoavaliação, diz que sua metodologia de trabalho parlamentar, na defesa das pautas do Executivo é acertada, por dois motivos: “minha liderança de governo é muito participativa. Eu também tenho humildade de perguntar aos colegas que aqui já estão por mais tempo”, disse. Entre os parlamentares aos quais diz buscar conselhos está Talabi Ubirajara Cerqueira Fahel (PV). “Uma pessoa ponderada com cinco mandatos”.

O parlamentar, eleitor e apoiador do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) faz questão de afirmar que representa a “ala da direita, mas não sou radical. Sou um cara ponderado”, declarou ao Diário.

O líder destacou que a postura “republicana” adotada na defesa das pautas do Executivo tem levado ao êxito na aprovação das matérias.

Juninho do Chicão explicou que a articulação política entre o Paço e a Câmara se converte em resultados. Segundo o parlamentar, a gestão Taka começou sem base de apoio. Dos 21 vereadores, apenas seis davam sustentação ao governo. Entretanto, com a interlocução, atualmente, o prefeito conta com o apoio de 17 parlamentares.

