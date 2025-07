'Te amo eternamente, Preta': famosos lamentam a morte da cantora

Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos de idade. A cantora, que passava pelo tratamento contra um câncer, recebeu diversas homenagens e lamentos por parte de artistas, amigos e familiares.

Geraldo Alckmin (PSB), presidente em exercício (Luiz Inácio Lula da Silva está em viagem ao Chile), publicou uma nota no X: "Hoje, o Brasil se despede de Preta Gil, uma artista que iluminou nossas vidas com sua alegria contagiante e irreverência. Preta quebrou padrões e lutou contra o preconceito, sempre com coragem e autenticidade. Envio meus mais profundos sentimentos e minhas orações a Gilberto Gil e toda sua família e amigos."

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) também se manifestou: "A partida precoce de Preta Gil entristece o País. Ela sempre esbanjou otimismo, lutou bravamente até o fim e partiu deixando um grande legado artístico. Meus sentimentos a todos da família Gil".

A cantora Duda Beat relembrou um momento em que cantaram juntas: "Preta Gil é um exemplo de generosidade, coragem e amor pela vida. Impossível não ser contagiada pela energia que essa potência de mulheres emana. Obrigada, minha amiga, por todos os seus ensinamentos. Isso é pra sempre. Você é pra sempre! Te amo."

O Flamengo, clube para o qual torcia no Rio de Janeiro, lamentou a perda: "Sua alegria e sua luta por um mundo mais justo jamais serão esquecidas. Nos solidarizamos com seus familiares, amigos e fãs"

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial do governo federal, escreveu: "Preta Gil sempre foi e sempre será potência. Uma mulher que enfrentou o racismo, o machismo, a gordofobia e a doença sem nunca perder sua ternura, nem sua voz. Lutou muito por sua vida e por tudo que sempre acreditou. Preta, nunca esquecerei de todo apoio que você deu à minha família e a mim nos momentos mais difíceis que passamos".

Em postagem feita pela Mynd, agência da qual já foi sócia, celebridades se pronunciaram nos comentários. "Até agora sem acreditar. Meus sentimentos", escreveu o cantor Latino. O humorista Yuri Marçal valorizou: "Que história linda ela construiu! Inesquecível! Mudou nossas vidas!". "Te amo eternamente, Preta", comentou Daniela Mercury. "Pretinha eterna", disse Cleo Pires.