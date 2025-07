São Bernardo conquista 185 medalhas nos Jogos Regionais 2025

Na disputa do voleibol feminino sub-21, ainda neste domingo, São Bernardo garantiu vitória por 3 a 0 diante de Cubatão, levando o bronze. Na decisão do handebol masculino, a equipe da cidade empatou em 20 a 20 com Osasco, mas ficou com a prata no critério de desempate. Já no handebol feminino sub-21 o município do Grande ABC venceu por 35 a 16 o time de Cotia. Ficou com a prata.



Os Jogos Regionais são tradicional evento esportivo do calendário do Estado. No total, São Bernardo conquistou, nesta edição, 81 troféus de ouro, 68 medalhas de prata e 36 de bronze. Principais destaques da cidade foram para Atletismo (81 medalhas, sendo 41 de ouro, 33 de prata e 7 de bronze), natação (48 medalhas, sendo 19 de ouro, 18 de prata e 12 de bronze), judô (14 medalhas, 6 de ouro, 2 prata e 6 bronze) e ginástica artística (9 medalhas, 3 ouro, 3 prata e 3 bronze).



“Um orgulho grande. Muito feliz com o bom desempenho das equipes de São Bernardo nos Jogos Regionais. Tivemos crescimento em relação a anos anteriores, tanto no volume de atletas inscritos quanto no resultado final. Frisar também que a estrutura e organização demonstraram todo o potencial da nossa cidade”, sustentou o prefeito Marcelo Lima. Chefe do Comitê Dirigente dos Jogos Regionais 2025 no município, Alexandre Couvilier corroborou com a declaração do prefeito, pontuando que São Bernardo ofereceu “muito mais do que o esperado”. “São Bernardo deu um show de organização e companheirismo. Saio daqui com a certeza de que tudo que é feito com carinho e vontade dá certo.”

O ato de encerramento dos Jogos Regionais se deu no Centro de Handebol, nas dependências da Arena Olímpica de São Bernardo, palco da premiação dos primeiros colocados. A vice-prefeita Jéssica Cormick marcou presença no evento, acompanhada também de dirigentes e atletas. A cidade do ABC recebeu mais de 5.000 atletas para a competição, que iniciou no dia 11 – foram dez dias consecutivos de disputas. Nesta edição, 21 municípios se inscreveram para participar do torneio.

O torneio ocorre em todo o Estado, sendo dividido por regiões. São Bernardo integra a 1ª Região Esportiva do Estado de São Paulo (são 8, no total), que inclui municípios da Região Metropolitana e Baixada Santista. Além de São Bernardo, outras cidades também receberam ou recebem os Jogos em julho, a exemplo de Lins, Ribeirão Preto e Ourinhos, bem como São José dos Campos, Itapetininga, Votuporanga e Bragança Paulista.

Os melhores atletas e equipes garantiram vaga nos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que ocorrem entre outubro e novembro deste ano.

DESEMPENHO

No resultado da disputa por modalidades, São Bernardo brilhou em diversas categorias, sendo campeã no geral do Atletismo (masc e fem), badminton (masc), futsal (masc), ginástica artística (fem), judô (fem) e malha (livre). Ainda ficou como vice-campeão na natação (masc e fem), handebol (masc e fem sub-21), badminton (fem), damas (fem), karatê (masc), tênis (fem), xadrez (masc e fem), ginástica rítmica (fem, até 14 anos) e basquete (masc sub-21), além de terceiro colocado no futebol (fem), judô (masc), voleibol (fem sub-21), tênis (masc), tênis de mesa (masc) e bocha.

ESTRUTURA

A cidade-sede se destacou, além da organização, pela estrutura. No período dos Jogos, 19 espaços de São Bernardo abrigaram as mais variadas modalidades esportivas. Entre os locais de duelos estavam a Arena Olímpica, Complexo do Baetão, Ginásio Poliesportivo, Crec Baetinha, Creeba, Centro de Badminton, CRI, Mesc e os campos do Batistini, Lavínia, Orquídeas, Selecta e Brasil.

A delegação de São Bernardo contou com 407 pessoas, sendo 356 atletas (219 masculinos e 137 femininos), além de 51 integrantes de comissões técnicas, além de mais de 100 integrantes trabalhando na organização, entre funcionários da Secretaria de Esportes e voluntários do Programa Campeões da Vida.