Centros públicos das prefeituras oferecem 1.647 vagas de emprego

Os serviços de recolocação das prefeituras do Grande ABC oferecem nesta semana 1.647 vagas de emprego. São postos para todos os níveis de escolaridade e para os setores da indústria, comércio e serviços.

São Caetano, com 570 postos é a cidade com maior número de oportunidades. Para consultar as vagas disponíveis os interessados devem acessar o portal da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego.

Na sequência vem São Bernardo, com 434 postos ofertados pela CTR (Central de Trabalho e Renda), a agência pública municipal de intermediação de mão de obra com empresas. Deste total, 180 são vagas exclusivas para eletricistas TMA. Para estes postos será necessário o comparecimento na CTR (Rua Padre Lustosa, 48 – Centro), na terça e quarta-feira.

Também são oferecidas outras oportunidades, que podem ser consultadas no site www.saobernardo.sp.gov.br/web/sdect/ctr-central-de-trabalho-e-renda.

A Prefeitura de Mauá disponibiliza 429 oportunidades de emprego para a próxima semana. São 39 funções em diversos setores, incluindo operador de carregadeira (BobCat), operador de empilhadeira, serralheiro, auxiliar de logística e jovem aprendiz. Os salários variam de R$ 1.069,40 a R$ 3.200. Do total de vagas, 282 são destinadas também PcDs (Pessoas com Deficiência). A lista completa está disponível em: sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4512-7779.

Santo André tem 126 oportunidades de emprego. O atendimento ocorre presencialmente no Térreo 1 da Prefeitura (Praça IV Centenário, s/nº – Centro). Além disso, também é possível acessar as vagas e serviços de qualificação de forma on-line no Portal da Casa do Trabalhador (https://portais.santoandre.sp.gov.br/casadotrabalhador/).

Ribeirão Pires oferta 23 postos. A seleção das vagas acontece no Posto Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.