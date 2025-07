Tropas israelenses abrem fogo contra multidão em Gaza

As forças de Israel promoveram neste domingo (20) ataque na Faixa de Gaza. Ao menos 73 palestinos foram mortos. Segundo o Ministério de Saúde de Gaza a maioria dos civis vítimas estavam no norte do território palestino.

Israel confirma ter efetuado disparos contra a Faixa de Gaza com o objetivo de “remover ameaça imediata" e admite mortes. Entretanto, afirma que “uma revisão preliminar indica que o número relatado de baixas não condiz com as informações existentes", o dizer que o número anunciado pela Palestina está inflado. Ao menos 150 pessoas ficaram feridas.

Os ataques, segundo as autoridades palestinas, ocorreram próximo uma área de ajuda humanitária para distribuição de comida.