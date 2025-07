Atleta de São Caetano dá ouro ao Brasil nos Jogos Universitários

São Caetano comemora mais uma conquista internacional no esporte. A atleta Maria Clara Pacheco, representante da cidade, garantiu nesse sábado (19), na Alemanha, a primeira medalha de ouro do Brasil nos JMU (Jogos Mundiais Universitários) 2025.



Competindo na categoria até 57kg do taekwondo, Maria Clara brilhou nos tatames. Na final, superou a tunisiana Chaima Toumi para subir ao lugar mais alto do pódio. Antes disso, derrotou a uzbeque Madina Mirabzalova na semifinal, assegurando vaga na decisão.



A vitória rendeu elogios da Prefeitura de São Caetano, que celebrou a conquista nas redes sociais com orgulho. "Parabéns, @claralimatkd. Orgulho de São Caetano, orgulho do Brasil!", escreveu o perfil da administração pública nas redes sociais. A atleta, que treina há anos no município, é considerada uma das grandes promessas do esporte nacional.



Com o ouro de Maria Clara, o Brasil inicia sua participação nos JMU com destaque, reforçando o potencial de jovens talentos do país nas competições universitárias internacionais.