Santo André e Portuguesa Santista empatam na Copa Paulista

Na manhã deste domingo (20), Portuguesa Santista e Santo André protagonizaram um duelo equilibrado no estádio Ulrico Mursa, pela sexta rodada do Grupo 4 da Copa Paulista 2025. O confronto terminou em 1 a 1, resultado que mantém a invencibilidade da Briosa na competição e deixa o Ramalhão em busca de recuperação.



A Portuguesa Santista abriu o placar aos 18 minutos do segundo tempo, com Willian Daltro aproveitando escanteio para marcar de cabeça. Apesar de atuar com um jogador a menos desde os 2 minutos da etapa final, devido à expulsão de Giba, a equipe santista resistiu bravamente.



O Santo André conseguiu o empate aos 27 minutos, com Jeferson completando um cruzamento perfeito de João Guilherme para igualar o marcador. O Ramalhão ainda teve chance de virar o jogo aos 45, mas o goleiro Léo fez uma defesa importante para garantir o empate.



Com o ponto conquistado, a Briosa chegou a 10 pontos e segue na segunda colocação do grupo, mantendo a invencibilidade. Já o Santo André soma seis pontos, permanecendo fora do G4 devido ao saldo de gols.



Na próxima rodada, o Ramalhão recebe o Taubaté no Bruno José Daniel, enquanto a Portuguesa Santista visita o Oeste no estádio Prefeito José Liberatti. Ambos os jogos prometem ser decisivos para a sequência na Copa Paulista.