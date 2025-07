Convidada de casamento dorme em show de Gusttavo Lima e viraliza

O casamento luxuoso da influenciadora Tainá Castro com o jogador Éder Militão, realizado na última sexta-feira (18), em São Paulo, segue rendendo assunto nas redes sociais — mas não apenas pelos looks ou pelas atrações musicais. Um dos momentos mais comentados foi protagonizado pela convidada Marcela Morenno, flagrada dormindo durante a apresentação do cantor Gusttavo Lima.



A cena rapidamente ganhou as redes e virou meme entre internautas. Diante da repercussão, Marcela decidiu se manifestar em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Bem-humorada, ela explicou que o episódio foi resultado da ansiedade acumulada nos dias que antecederam a festa.



“Estava muito empolgada para assistir ao show, mas acho que o nervosismo me venceu. Acordei sem imaginar que tinham filmado, muito menos que isso ia viralizar. Quando vi, só consegui rir da situação”, contou.



No vídeo, a convidada demonstrou surpresa com o próprio feito: “Meu Deus, por que justo no show do Gusttavo Lima? Eu amo ele! Fiquei chateada, mas já passou. No fim das contas, eu sou uma dorminhoca mesmo”, brincou.



O evento, realizado no Palácio Tangará, teve um elenco de atrações de peso, com shows de Gusttavo Lima, Léo Santana, Di Propósito e DJs que mantiveram a pista cheia até altas horas. Mesmo com tanta música e animação, Marcela provou que, às vezes, o sono é mais forte que qualquer festa.