Prazo de inscrição para o Concurso Nacional Unificado encerra neste domingo (20)

Interessados em participar do CNU (Concurso Nacional Unificado) têm até este domingo (20) para garantir a inscrição. A seleção oferece mais de 3.600 vagas em 32 órgãos e entidades do governo federal, com oportunidades para níveis médio e superior.



As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, na página oficial do CNU ou no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame. A taxa é de R$ 70 e pode ser paga via Pix, cartão de crédito ou boleto. Outras formas de pagamento, como TED, DOC ou transferência bancária, não são aceitas.



Ao todo, os cargos estão divididos em nove blocos temáticos. Aproximadamente 85% das vagas são destinadas a candidatos com formação superior.



Neste ano, o cronograma do concurso será dividido em duas etapas: as provas objetivas ocorrem em 5 de outubro. Já as discursivas, restritas aos candidatos classificados na primeira fase, serão aplicadas em 7 de dezembro. A convocação para a segunda etapa será divulgada em 11 de novembro, e a lista preliminar de aprovados está prevista para 30 de janeiro de 2026.



Para se inscrever, é obrigatório ter conta ativa no sistema Gov.br. Os organizadores alertam para o risco de golpes e recomendam atenção aos sites acessados no momento da inscrição.