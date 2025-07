Caixa passa a aceitar imóvel financiado como garantia de novo crédito

Clientes da Caixa Econômica Federal com financiamento imobiliário ativo agora podem utilizar o próprio imóvel como garantia em uma nova operação de crédito. A medida faz parte de uma nova linha lançada pelo banco, chamada Empréstimo com Garantia de Imóvel Caixa, que aceita imóveis urbanos — residenciais, comerciais ou mistos — tanto quitados quanto ainda em financiamento pela instituição.



A novidade foi viabilizada pelo Novo Marco das Garantias, instituído pela Lei nº 14.711/2023, que permite o uso de um mesmo imóvel como garantia em mais de um contrato de crédito. Com isso, quem já tem parte do financiamento quitado pode usar o valor remanescente como base para contratar novos recursos.



A linha é do tipo home equity, ou seja, um empréstimo com livre destinação e garantia imobiliária. As taxas de juros partem de 1,32% ao mês e o valor emprestado pode chegar a até 60% do valor de avaliação do imóvel. O cliente pode continuar morando ou utilizando o bem normalmente, mesmo com ele alienado como garantia.



De acordo com a Caixa, há modalidades voltadas para diferentes perfis e necessidades. As contratações podem ser feitas tanto nas agências físicas quanto nos canais digitais do banco.



O prazo para pagamento varia conforme a modalidade. Para operações convencionais, o limite é de até 240 meses. Já para clientes com financiamento ativo na Caixa, o prazo pode chegar a até 360 meses, por meio da chamada alienação estendida. Nesse formato, o cliente mantém o financiamento original e contrata um novo crédito usando o mesmo imóvel como garantia, desde que o valor e o prazo estejam dentro dos limites permitidos.



Atualmente, a Caixa soma R$ 6,7 bilhões em contratos ativos na modalidade de empréstimo com garantia de imóvel, com cerca de 54 mil contratos e 25% de participação no mercado. A ampliação das regras representa uma alternativa para quem precisa de crédito com juros mais baixos e prazos mais longos, em comparação às opções tradicionais de empréstimos pessoais.