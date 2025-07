Confira o tráfego na Anchieta e Imigrantes neste domingo (20)

Domingo começou tranquilo para quem pretende pegar estrada no Sistema Anchieta-Imigrantes. Segundo a concessionária Ecovias, todos os trechos sob concessão operam com boas condições de tráfego nesta manhã (20).



O tempo está encoberto tanto na região do planalto quanto no trecho de serra. A interligação entre as rodovias também apresenta nebulosidade, mas sem impacto na fluidez do trânsito.



Motoristas que precisarem de apoio contam com atendimento 24 horas da Ecovias pelo telefone 0800 019 7878 — que agora também funciona via WhatsApp — e pelos call boxes (telefones de emergência) espalhados ao longo do trajeto.

Veja as condições da via:

Rodovia Anchieta (SP-150)

km 9.7 - 65.6 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Rodovia dos Imigrantes (SP-160)

km 11.46 - 70 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Interligação Planalto (SP-041)

km 0 - 8 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Interligação Baixada (SP-059)

km 0 - 1.8 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Rodovia Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055)

km 8.5 - 0 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055)

km 248.05 - 270.6 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055)

km 270.601 - 292.2 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Marginal Direita Anchieta

km 65.6 - 9.7 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



Marginal Esquerda Anchieta

km 9.7 - 65.6 - Em ambos os sentidos - Tráfego Normal



