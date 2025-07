Universo teatral de Tim Burton ilumina o Jardim Botânico

Dentro do Jardim Botânico de São Paulo, próximo ao Grande ABC, uma trilha tem causado calafrios até em quem é fã de terror! Isso porque, ao longo de 1 quilômetro, o local se tornou a própria cidade de Halloween Town, com fumaça, música de suspense, o castelo de Oggie Boogie e até a presença de Jack Skellignto, Sally e Zero.

A arrepiante estrutura recria o universo sombrio e fantástico imaginado em 1993 pelo cineasta Tim Burton (aquele que já fez A noiva-cádaver, Edward Mãos de Tesoura e Beetlejuice – os fantasmas ainda se divertem). É possível visitar o jardim assombrado de quarta a segunda-feira, das 17h45 às 21h. Isso mesmo, somente à noite!

Segundo a organização, o passeio é indicado para crianças a partir de 4 anos e os ingressos podem ser adquiridos presencialmente ou de forma antecipada entre R$ 21 e R$ 120 (com taxas adicionais) pelo site https://uhuu.com/v/o-estranho-mundo-de-jack-do-tim-burton-769.

O universo horripilante deve seguir na área até o primeiro domingo de agosto (3) e convida os mais novos a também conhecerem o filme clássico de stop-motion (técnica de animação que fotografa quadro a quadro) que deu origem à exposição.