Chá com princesas é servido em shopping de Santo André

Que tal tomar um chá junto com Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela e descobrir ainda como se tornar uma princesa? Neste domingo (20) e no próximo fim de semana (26 e 27), um lanche da tarde encantado (com até cerimônia de coroação) está marcado no Atrium Shopping, de Santo André. Nessas datas, em sessões às 14h, 15h e 16h, o ambiente se transforma para as crianças em um salão real, com mesas decoradas e guloseimas (bolinhos, suco e doces).

Para começar, todas princesas batem papo com cada uma das pequenas fãs. Depois dos encontros e muitas fotos, inicia-se então um baile mágico, com música e uma cerimônia especial de coroação. Quem amou este momento foi Isabella Fernandes Gonzalez, 8 anos. Vestida de Jasmine, ela contou ao Diarinho que, para ela e as outras meninas no local, gostar das princesas sempre é uma questão de identificação. “A simpatia delas encanta todo mundo! Eu, por exemplo, nunca tinha visto o filme ou lido Aladdin. Foi no balé que descobri ela, como era corajosa, e me inspirei”, revela.

Assim como ela, a irmã Cecília, 6 anos, e vestida de Aurora (a Bela Adormecida), fez no chá também o seu juramento para entrar na nobreza, durante a cerimônia de coroação, um momento para entender que um castelo, príncipe ou sapatinho não são nem de longe o que fazem uma princesa. “Minha cor favorita é rosa, mas aprendi que este detalhe no vestido não é tudo sobre a Aurora. O amor no coração é o que faz dela uma princesa de verdade”, comenta.

Já Gabriela Moreira, 2 anos, escolheu comparecer ao evento diferente do quarteto de princesas presentes, como Elsa, a rainha congelante de Frozen (história que ensina sobre como lidar com as emoções e também proteger a família e quem se ama, junto a princesa Anna). “Sempre quis conversar com elas (as irmãs de Frozen e demais princesas da Disney), então para mim esta é a melhor tarde de todas”, disse ela, que confessou também amar de coração a Cinderela.

A mesma princesa, bem na mesa do lado, inspirou Alicia Machado, 3 anos, a usar um clássico vestido azul, coque e sapatinhos brilhantes. “Elas são lindas! Em uma próxima chance quero vir como Branca de Neve, depois de conhecer ela aqui”, acrescentou a garotinha.

Enquanto isso, Mikaella Ramos, 5 anos, preferiu defender que a princesa mais antiga da Disney (Branca de Neve) deve ser também uma inspiração para as outras crianças, na verdade, por ser “a mais boazinha de todas, por cuidar dos sete anões e amar a natureza”. Já para Agatha Edington, 6 anos, que tem paralisia nas cordas vocais (área na garganta que permite a fala), o evento a fez se conectar ainda mais com sua princesa favorita, a Bela (conhecida por enxergar a beleza interior das pessoas).

“Também gosto muito da Arie, a Pequena Sereia, que perdeu a voz para uma bruxa em troca de virar humana. Quero voltar ao chá por causa da música também”, finaliza.

REGRAS

O compromisso real, de acordo com as normas do passeio, precisa do acompanhamento de pelo menos um adulto pagante.

O ponto de encontro, segundo a organização, é o Piso Térreo (corredor principal), bem na Loja 20. Para participar, é necessário garantir ingresso (R$ 60) no site.

Próximo ao chá, acessórios e vestidos de princesas (como Ana e Rapunzel) também são vendidos.