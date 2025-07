Futebol amador de São Bernardo tem decisão no 1º de Maio

Hoje (domingo, 20) é o dia de conhecermos o campeão da Liga Especial de Futebol Amador de São Bernardo 2025: Blumenau EC ou Unidos do Morro FC. A grande final, que começa às 10h, no tradicional Estádio 1º de Maio, deve receber a capacidade máxima do local para prestigiar a decisão, em público estimado de 15 mil torcedores. A competição é considerada uma das maiores e mais tradicionais do futebol amador do Brasil.

“São dois grandes times da nossa várzea. Queremos promover um espetáculo para a família, mostrando que o nosso futebol é organizado, seguro e apaixonante. Essa é uma das maiores ligas de futebol amador do País, e temos orgulho de apoiar um evento desta magnitude”, declarou o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

Haverá premiação para os finalistas, com valor total de R$ 30 mil a ser distribuído entre campeão e o vice.

EXPECTATIVAS

Há 16 anos no futebol de várzea e há quatro anos à frente do EC Blumenau, o técnico Flávio Maia de Lima Junior, o Juninho, sabe que o duelo será acirrado. “Espero que seja uma festa grandiosa nas arquibancadas e no campo. Vamos encarar um grande adversário, que fez a melhor campanha do torneio e chega forte para essa final. Mas chegamos também prontos para fazer um grande jogo, em busca do nosso objetivo maior que é o título”, declarou.

Do outro lado, o Unidos do Morro também não prevê vida fácil dentro das quatro linhas. “Eles têm um time bem entrosado dentro de campo, mantiveram a base do ano passado, de campeão. Mas é final, um jogo só. Nosso elenco está muito unido e jogo assim é decidido nos detalhes, quem errar menos tem tudo para ser campeão”, disse Robson Melo, treinador do Unidos do Morro.