Festa dos Povos diverte público e ajuda famílias imigrantes hoje no Paço

Hoje, em seu último dia no Paço de São Bernardo, a primeira edição da Festa de Todos os Povos se torna um convite não apenas para conhecer novas culturas pela gastronomia e arte, mas para colaborar com a arrecadação de fundos de iniciativas sociais. No local, das 14h às 21h, estarão barracas de migrantes (indígenas e nordestinos brasileiros) e imigrantes de países como Síria, China, Japão, Itália e de vizinhos latinos (como Paraguai, Chile, Uruguai, Venezuela, Bolívia e Argentina).

O formato, promovido pela Prefeitura, é inédito na cidade. Ao todo, serão nove barracas na praça de alimentação e outras quatro voltadas ao artesanato de expositores estrangeiros (incluindo um espaço para massagem). Segundo os imigrantes ouvidos pelo Diário, os lucros a partir das atividades devem custear alimentação, urgências e até mesmo tratamento médico de quem escolheu São Bernardo para morar após uma diáspora.

A chilena Isabel Pino, 72 anos, é uma das responsáveis pela barraca de iguarias Plasa - Pastoral Latino-americana. O grupo, com outras cinco imigrantes, faz parte do Centro de Apoio ao Migrante do Grande ABC (antes concentrado na Diocese de Santo André, hoje na Igreja Matriz no Centro de São Bernardo).

Após fugir do golpe de estado do general Augusto Pinochet no Chile em 1973 e prestes a completar na cidade 49 dos seus 50 anos no Brasil, ela vê na festa oportunidade de unir povos. “Acho que o evento ajuda a nos conhecer como latinos. Sem falar que, no nosso caso, compõe um caixa para ajudar imigrantes em urgências, como compra de alimentos. Se um de nós precisar voltar para a terra natal de última hora, a fim de se despedir de um parente, por exemplo, contribui. Para vir para cá, por exemplo, precisamos pegar cinco ônibus, mesmo o Brasil sendo a opção mais econômica na época para migrar”, diz.

Para a Festa dos Povos, Isabel capricha nas empanadas (“escondidinho de carne dentro de uma empada para os brasileiros”, como a chilena prefere explicar). No local, também devem ser comercializadas arepas (bolinhos de farinha de milho branco recheados) e papélon con limón (suco de rapadura com limão), ambos da Venezuela; sopa paraguaia, uma espécie de torta salgada; sanduíche de chola da Bolívia (lanche com carne de porco temperada, que homenageia no título às mulheres indígenas do país).

Já João Riotto, 69 anos, é descendente da comunidade italiana de “batateiros”. Com frango e polenta, vinho, pizza, palha italiana (versão abrasilerada do salame di cioccolato) e crustoli (massa frita com açúcar e canela), o aposentado pretende “reforçar a memória” de quem comparecer à festa. “Convivi pouco com meu avô, Nicola Riotto, que morreu aos 49 anos, depois de sair de Calábria, em um porão de navio, para tentar a vida em uma lavoura no Interior Paulista, Guaribá. Ele se estabeleceu na São Bernardo que crescia em volta da Igreja Matriz. E eu só me entendi mais como de origem italiana quando ia à Rota dos Restaurantes (bairro Demarchi). Acho que outros que virão à festa podem partilhar desse sentimento”, destaca.

Junto aos 15 voluntários da barraca (que nasceu do grupo de WhatsApp Terra Mater), ele pretende doar os rendimentos a um dos garotos da comunidade italiana com paralisia cerebral, João Victor Silva, 12 anos. “Nossos aventais na festa serão tricolores (tal qual a bandeira da Itália), mas nossa bandeira, assim como dos demais ali em geral, será a solidariedade”, finaliza.

A festa, neste domingo, contará com oficina de mandala, toques em Yorubá, dança e harpa paraguaia, dança do Leão e do Dragão, kung fu, cantigas tradicionais libanesas e música clássica da Índia. A entrada é gratuita.