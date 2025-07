Neymar se incomoda com pergunta sobre físico e lamenta derrota do Santos: 'Faltou tudo'

Diferentemente da vitória sobre o Flamengo, quando liderou o Santos, armou boas jogadas para os companheiros e marcou um golaço no fim da partida, Neymar fez um jogo apagado em Mirassol, na derrota alvinegra por 3 a 0, falhou na pontaria e acertou uma única finalização na meta de Walter, defendida pelo goleiro.

Depois de completar 90 minutos em dois jogos seguidos pela primeira vez desde que reestreou pelo Santos, em fevereiro, o camisa 10 demonstrou incômodo ao ser questionado sobre sua condição física. "De novo isso, meu?", interrompeu o repórter. "Já foi perguntado tantas vezes."

A impaciência do craque santista refletiu o desempenho ruim da equipe da Baixada em campo, a cotovelada desnecessária na nuca que levou do zagueiro João Victor, já nos acréscimos, e os gritos de "olé" e constantes provocações dos torcedores do interior paulista - o atacante devolveu com sinal de "pequeno" ou apontando o escudo do Santos.

No fim, Neymar reconheceu a péssima partida de sua equipe. "Faltou tudo, por isso o placar foi 3 a 0", resumiu. "Não fizemos, na marcação, nem a metade do jogo com o Flamengo, que foi muito superior na posse de bola. Hoje o Mirassol foi superior em todos os quesitos", lamentou o camisa 10.

"Agora é ir para casa, descansar e na quarta-feira tem mais", conformou-se. Cleber Xavier terá três dias para corrigir os erros de sua equipe para o confronto com o Internacional, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.