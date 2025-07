Cambotas FC conquista o Campeonato Municipal de Veteranos 2025

O Cambotas FC sagrou-se bi campeão do Campeonato Municipal de Veteranos de Ribeirão Pires 2025, após vencer o GEU Santa Luzia nos pênaltis por 4 a 3. A final foi realizada neste sábado (19), no Estádio Municipal Vereador Valentino Redivo.

A cerimônia de premiação contou com a presença do prefeito Guto Volpi e do secretário de Esportes, Juventude e Lazer (Sejel), Emerson Gilarde, que entregaram o troféu e as medalhas as equipes finalistas.

“O Campeonato de Veteranos é uma tradição na cidade e reforça a importância da prática esportiva em todas as idades”, afirmou o prefeito Guto Volpi.

A competição é organizada pela Liga Ribeirão-pirense de Futebol, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, e reuniu equipes formadas por jogadores veteranos do município.