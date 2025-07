FIP começa com entrega de gabinete histórico e avanço no restauro do Clube União Lyra Serrano

O 24º FIP (Festival de Inverno de Paranapiacaba) começou neste sábado (19) com muitas atrações culturais, variedade gastronômica e a inauguração de mais um espaço que preserva a memória da vila inglesa: o gabinete histórico. O primeiro dia da maior festa a céu aberto de Santo André ainda foi marcado por avanços nas obras de restauração do Clube União Lyra Serrano.

O gabinete histórico inaugurado neste sábado foi montado na sede administrativa da Subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense. O espaço, localizado na Avenida Fox, possui mobiliário e itens da época da construção da ferrovia Santos-Jundiaí pela São Paulo Railway Company na segunda metade do século XIX até o século XX.

Entre as relíquias do local estão um aparelho de staff, utilizado para o controle de trens, além de placas e troféus do Serrano Athletic Clube e União Lyra Serrano, com destaque para um jogo histórico: Serrano 1 x 2 Corinthians, partida disputada no campo de Paranapiacaba em 1925.

Outro item de destaque disponível é o contrato de compromisso de compra da parte baixa de Paranapiacaba, assinado por Celso Daniel em 18 de janeiro de 2002, em seu último ato como prefeito. A área pertencia à Rede Ferroviária Federal antes de ser adquirida pelo município.

Clube União Lyra Serrano

Depois da inauguração do gabinete, o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) vistoriou as obras de restauro do Clube União Lyra Serrano. “A gente fica muito feliz. É um local histórico, de 1936, que vamos devolver e depois proporcionar a realização de diversos eventos para moradores da cidade e visitantes, sendo mais um local atrativo para fomentar o turismo”, explicou Gilvan.

As obras de restauro começaram neste ano e são executadas em duas etapas. A primeira visa substituir peças para sanar problemas estruturais, que ameaçavam a estabilidade do prédio. Já a segunda contempla a execução completa das intervenções.

Todo o pacote de obras envolve nova cobertura predial, elétrica e hidráulica, além de recomposição das telhas e restauro das esquadrias. O investimento nas intervenções chega a R$ 5 milhões, com recursos provenientes da Lei Rouanet e do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), ou seja, sem custos para o município.

O Clube União Lyra Serrano, conhecido como “gigante de madeira”, possui 800 m², sendo o segundo maior sobrado da vila inglesa – o primeiro é o Museu Castelo.

Durante a visita a Paranapiacaba, começou a funcionar um novo serviço que visa facilitar o dia a dia dos munícipes na vila. “A grande novidade é que no Centro de Informações Turísticas há um totem em que os munícipes poderão agendar reuniões para recebermos demandas e dialogar sobre melhorias”, explicou o subprefeito de Paranapiacaba e Parque Andreense, Fabio Picarelli. O local fica na Rua Direita, s/n, das 10h às 16h.

Atrações

O Festival de Inverno de Paranapiacaba, realizado nos dias 19, 20, 26 e 27 de julho, conta com 80 atrações distribuídas por três palcos principais – Antigo Mercado, Rua Direita e Viradouro –, além das intervenções itinerantes que percorrerão as ruas da vila e ocuparão espaços como a Biblioteca Ábia Ferreira Francisco, o Cine Lyra e o coreto.

Ao todo, 400 artistas de Santo André e da região levarão alegria, cultura e socialização. Haverá apresentações musicais, cinema, teatro, contação de histórias, maracatu, danças, oficinas, circo, palhaçaria, exposições, feira de vinil, dentre outros.

A entrada é gratuita, mas o FIP é um evento solidário da Prefeitura de Santo André. Por isso, é sugerida a doação de 2 kg de alimento não perecível.

Confira programação completa: