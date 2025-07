Água Santa vence em casa e volta a zona de classificação da Série D

O Água Santa venceu o Nova Iguaçu-RJ por 2 a 1 na tarde deste sábado (19), em jogo válido pela Série D do Brasileiro e voltou a zona de classificação. A penúltima partida do campeonato foi disputada na Arena Inamar e contou com boa atuação dos jogadores de João Guilherme e Felipinho, que balançaram a rede.

Com a vitória, o time chegou a 18 pontos e voltou ao G-4 do Grupo A6. O Netuno tem dois pontos a mais que o Pouso Alegre FC-MG, que perdeu por 1 a 0 para o Porto Vitória- ES, e enfrentará o Água Santa em confronto direto pela última rodada do campeonato.