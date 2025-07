Caiado: últimos acontecimentos envolvendo Brasil e EUA mostram sério agravamento na crise

Para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), os últimos acontecimentos envolvendo o Brasil e os Estados Unidos mostram um "sério agravamento na crise" entre os dois países. Em vídeo breve publicado nas redes sociais, o político teceu críticas ao governo federal e disse que o momento é de preservar empregos. No entanto, informou que só irá se posicionar sobre a crise política quando retornar do Japão na terça-feira, 21.

Ainda assim, afirmou que a piora da crise gera reflexos nas vidas dos trabalhadores e empresas. "As soluções não virão de fora para dentro. Precisamos reagir com firmeza e responsabilidade", disse Caiado.

O governador de Goiás criticou o governo federal por "não esboçar uma reação". Diante desse cenário, afirmou que determinou a abertura de uma linha de crédito com taxas inferiores às do mercado, assim como a criação de grupo de trabalho com representantes da iniciativa privada para avaliação de "medidas adicionais que possam proteger a economia goiana".

"O objetivo é não deixar desempregar nenhum trabalhador ou fechar qualquer empresa que possa ser penalizada por medidas anunciadas pelos EUA e construir alternativas para enfrentar a crise econômica que se anuncia", disse Caiado no vídeo publicado neste sábado.

Sobre a crise política, afirmou que segue os "ensinamentos de Carlos Lacerda de que não se comenta estando fora do País". Com isso, indicou que deverá se posicionar mais profundamente após desembarcar no Brasil na terça-feira. Caiado está em viagem ao Japão em missão oficial.