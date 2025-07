São Bernardo abre semana com 434 vagas de emprego

A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo inicia a semana com 434 vagas de emprego abertas. A maior parte das oportunidades é para o cargo de eletricista TMA, com 180 postos disponíveis. As demais 254 vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

As posições estão disponíveis a partir desta segunda-feira (21), e algumas exigem comparecimento presencial na CTR. É o caso da função de eletricista, que oferece salário-base de R$ 2.200, adicional de 30% de periculosidade e bonificação que pode chegar a R$ 1.100. A empresa contratante também oferece benefícios como vale-alimentação de R$ 744,92, plano de saúde e odontológico, vale-transporte ou auxílio combustível, seguro de vida e parcerias com instituições de ensino.



Outros destaques do painel geral de vagas são:



- Auxiliar de Logística: 35 vagas



- Técnico em Segurança do Trabalho: 13



- Operador de Empilhadeira: 9



- Motorista de Caminhão: 4



- Motorista de Ônibus: 2



- Psicólogo do Trabalho: 2



As vagas são destinadas a homens e mulheres, com ou sem experiência. Para os cargos de eletricista TMA, os interessados devem comparecer presencialmente à CTR nesta terça (22) ou quarta-feira (23), das 9h às 16h. Para as demais vagas, o currículo deve ser enviado para o e-mail [email protected], com o código da vaga e número do CPF. A lista completa de oportunidades está disponível em: saobernardo.sp.gov.br/web/sdect/ctr-central-de-trabalho-e-renda



Além das intermediações, a CTR também realiza atendimento para seguro-desemprego, orientação profissional e encaminhamento para cursos gratuitos de qualificação.



Endereço da CTR: Rua Padre Lustosa, 48 – Centro, São Bernardo